Елена Панина: Альянс с Египтом усилит Россию на переговорах с Францией и Германией

Египетский парламент ратифицировал договор с Российской Федерацией о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, который президенты обоих государств — Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси — подписали в Сочи 17 октября 2018 года.

Вообще, дипломатические отношения между двумя странами принято отсчитывать еще с 1943 года. Они развивались непросто, было время, когда Каир делал главную ставку на Соединенные Штаты, что оборачивалось большими неприятностями для Египта. В 2012 году американцы, инициировавшие на Ближнем Востоке так называемую «арабскую весну», привели к власти Мухаммеда Мурси, который опирался на «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Однако опора Вашингтона на исламистов не сработала. В 2013-м Мурси был свергнут, и спустя год на выборах президентом страны на северо-востоке Африки избрали генерала Ас-Сиси.

Египетские военные представляют собой светскую традицию и не приемлют исламистов, а сам глава государства благосклонно относится к коптам-христианам. Хотя джихадисты не раз устраивали в Египте террористические акты, Ас-Сиси смог удержать страну от погружения в гражданский конфликт с участием «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), чего не избежали, например, Ирак и Сирия.

Поэтому взаимодействие Москвы и Каира важно не только с точки зрения двухсторонних отношений, но и для поддержания стабильности и безопасности в регионе.

Арабская Республика Египет является естественным союзником, помогающим России соблюсти баланс сил с той же Турцией. В то время как Анкара пошла на неоосманский проект, отказавшись от наследия Мустафы Кемаля Ататюрка, и испортила отношения с Каиром, российско-египетский диалог только укрепляется.

Это помогает двум нашим странам координировать свои действия в зонах геополитических потрясений, каковыми сегодня являются Ливия и Средиземноморье.

Египет помогает России в выстраивании стратегической инфраструктуры в регионе, включая морские и океанические коммуникации. И поскольку Каир в отличие от Анкары не конфликтует с Европейским союзом, альянс с ним усиливает позиции Москвы в переговорах с двумя ведущими государствами континента — Францией и Германией — на ближневосточном и африканском направлениях.

Договор между РФ и АРЕ о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве оправдан со всех точек зрения — геополитической, экономической и оборонной. Для самого Каира это еще и дополнительная гарантия поддержания внутренней стабильности и укрепления его в качестве регионального лидера.

Такой российско-египетский диалог может помочь привлечь к Москве и другие страны Африки и Ближнего Востока.

1 Организация запрещена на территории РФ.