Два человека погибли в ДТП с участием легкового авто и грузовика в Турции

Анталья, 16 декабря. Крупная авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла в Турции, пишет Milliyet.

По данным издания, инцидент случился на седьмом километре трассы Кумлуджа-Анталия. Мехмет А. на личной машине возвращался с похорон тети. Вместе с ним в салоне находился его друг Адам И. По пути на курорт им навстречу выехал Ford Transit под управлением Керема К.

Лобового столкновения избежать не удалось. На место ДТП прибыли экстренные службы: полиция, спасатели и медики. Последние госпитализировали в больницу шофера грузовика. Остальные участники аварии погибли. Их буквально раздавило в искореженном автомобиле.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что фура насмерть задавила пенсионерку на пешеходном переходе в Турции. Водитель не заметил пожилую женщину.