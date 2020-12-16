Страдания США: коронавирус убивает одного американца в минуту

Соединенные Штаты Америки сильнее всех остальных стран страдают от пандемии коронавируса. Начиная с 6 февраля 2020 года в США от COVID-19 погибли более 311 тысяч человек. Ежедневно в стране фиксируют более трех тысяч летальных исходов. Каждый день количество семей, оплакивающих смерть близких из-за коронавируса, продолжает расти катастрофическими темпами. За последний месяц в Соединенных Штатах скончались более 50 тысяч зараженных. Получается, в США от вируса в среднем умирает один человек за 40 секунд. Даже страшно такое представить!

Министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар в интервью CNN назвал любую смерть от COVID-19 ужасной, также он рассказал о личных потерях.

«Я сам потерял отца в апреле, даже не смог увидеться с ним. Общаясь с людьми, мне приходится проживать с ними их боль и горе. Страдания в нашей стране и в системе здравоохранения реальны», — отметил Азар.

Врачи США придерживаются исключительно негативных прогнозов. Они уверены, что за зиму число погибших многократно увеличится, ведь госпитализации пациентов с COVID-19 достигли беспрецедентного показателя.

Несколько дней назад в Соединенных Штатах в срочном порядке началась массовая вакцинация. Чтобы привить значительную часть населения, понадобится еще 3–4 месяца. За это время число жертв может увеличиться в 2–2,5 раза. Американцы паникуют, ведь в рождественские праздники они рискуют столкнуться с необратимыми потерями.

Власти и врачи призывают жителей страны в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты как в здании, так и на улице, а также придерживаться социального дистанцирования. Институт показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета отмечает, что если бы 95% американцев постоянно носили маски, то это могло бы спасти 56 тысяч жизней. Медработники призывают людей оставаться дома и сократить походы к родственникам и друзьям. Благодаря этим небольшим жертвам сегодня, уверены врачи, сознательные граждане могут спасти жизни завтра.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на фоне увеличения числа зараженных и госпитализированных в некоторых штатах страны предпринимаются ограничительные меры, губительно сказывающиеся не только на предпринимателях, но и на экономике страны в целом.