Много голых в ущерб смыслу: Юрий Кара о голливудской версии «Мастера и Маргариты»

Известный советский и российский режиссер Юрий Кара, автор первой в России экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», рассказал ФАН, как он относится к тому, что культовое произведение взялись экранизировать в Голливуде.

Отметим, экранные воплощения этого романа как правило, непросто пробиваются к зрителям. Так, фильм самого Кары, снятый в 1993 году, почти десятилетие был недоступен зрителям из-за конфликта с наследниками Булгакова по поводу авторских прав. К сериалу Владимира Бортко 2005 года было немало претензий. Позже развернулся новый конфликт в связи с замороженным (опять-таки из-за спора вокруг авторских прав) проектом успешного российского режиссера Николая Лебедева (создателя «Экипажа» и «Легенды №17»), который должен был снимать очередную экранную версию романа. В то же время новую экранизацию «Мастера и Маргариты» уже снимают в Голливуде, фильм доверили известному режиссеру Базу Лурману (автору фильмов «Ромео + Джульетта», «Мулен Руж», «Великий Гэтсби»).

Режиссер Юрий Кара считает, что американская киноиндустрия вряд ли способна к вдумчивому прочтению очень важного для России романа Михаила Булгакова.

«Дело том, что, когда я снимал «Мастера и Маргариту», — это был действительно культовый роман для нашей интеллигенции, — отметил режиссер в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это действительно была для нас Библия XX века, где утверждалось, что Бог есть. Другое дело, что там же было приведено доказательство [философа Иммануила] Канта, что, если вы верите в Бога, вы должны верить и в его антипода — дьявола Воланда. И, конечно, это действительно было очень близко нам: Мастер, который хочет творить в закрытом обществе и подвергается всяческим репрессиям».

Вряд ли стоит рассчитывать, что поднятые в романе вопросы, связанные непосредственно с историей России, будут понятны создателям новой голливудской киноверсии, считает режиссер.

«Для американцев это, скорее всего, — «летающие ведьмы», так сказать, больше они ничего не поймут ни о нашей жизни, ни о наших стремлениях, ни о том, что у нас пытались задавить веру в Бога», — говорит Кара.

Впрочем, философская подоплека романа малопонятна и большей части современной российской молодежи, сетует собеседник ФАН.

«Современная молодежь тоже мало что поймет сегодня в этом произведении, — говорит Кара. — Есть, конечно, продвинутые ребята, но в принципе этот роман сейчас бы уже так не прозвучал, это уже история, это уже не так животрепещуще».

В то же время, по мнению режиссера, голливудская версия, скорее всего, найдет своего зрителя.

«Да, конечно, было бы интересно оценить взгляд американцев на это, хотя, если вы видели их военные фильмы с русскими героями, то это настолько липа и клюква, что не хотелось бы, чтобы фильм по «Мастеру и Маргарите» был превращен в такого рода поделку», — говорит он.

При этом режиссер отмечает, что есть и удачные варианты обращения западных кинематографистов к русской классике, например, британский мини-сериал «Война и мир» 2016 года, который демонстрировался в том числе в России.

«Последняя британская экранизация «Войны и мира» была достаточно деликатная и соответствовала самым высоким требованиям. Если бы так же подошли к «Мастеру и Маргарите», я был бы рад. Но то, что это взялся снимать Баз Лурман, значит, что это скорее всего будет мюзикл: голых людей там, конечно, будет много, но наверняка в ущерб смыслу… Так же, как этот режиссер очень быстро потерял смысл в «Великом Гэтсби», так потеряет и здесь», — опасается Юрий Кара.

Однако к идее добиваться запрета на экранизацию русской классики за рубежом (такие разговоры иногда возникают) режиссер относится отрицательно, с его точки зрения, русскую культуру нужно распространять по миру всеми доступными средствами.

«Я хорошо отношусь к экранизации русской классики за рубежом, считаю, что это распространение того, что можно назвать русской душой. Это пропаганда русской культуры, и люди, которые пытаются на Западе экранизировать нашу классику, это «наши» люди. Другое дело, не хотелось бы, чтобы это превращалось просто в конъюнктурную клюкву. Что касается «Мастера и Маргариты», не уверен, что они осилят ту глубину, которую заложил в этот роман Булгаков», — подчеркнул Юрий Кара.

Ранее в СМИ появилась информация, что российская кинокомпания «Марс-медиа», которая продюсировала съемки новой отечественной версии «Мастера и Маргариты» режиссера Николая Лебедева, проиграла суд наследникам Михаила Булгакова по делу о продаже авторских прав на экранизацию романа в США. Сообщается, что голливудский режиссер Баз Лурман уже начал работу над новым кинопрочтением «Мастера и Маргариты», однако пока съемки отложены до 2022 года из-за пандемии COVID-19.