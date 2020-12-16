Авиаэксперт объяснил, от чего зависит успех нового Ил-114-300 на рынке

Москва, 16 декабря. Новый пассажирский самолет Ил-114–300, совершивший свой первый полет 16 декабря, может составить конкуренцию на рынке турбовинтовых летательных аппаратов, рассказал ФАН председатель редакционного совета портала «Авиатранспортное обозрение», авиаэксперт Алексей Синицкий.

Первый полет Ил-114-300 прошел в среду на аэродроме в Жуковском. Самолет оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01. Лайнер предназначен для региональных перевозок и вмещает 68 пассажиров.

«Любое продвижение в российском авиапроме расценивается как позитивное явление. Очень хорошо, что продолжают заниматься Ил-114–300. Самый главный вопрос — это двигатели. Я думаю, проведено много доработок за прошедшие 25 лет со времени первого полета Ил-114, бортовое оборудование радикальным образом поменялось», — заявил собеседник ФАН.

Синицкий не исключил, что Ил-114-300 может столкнуться с конкуренцией на рынке. Успех турбовинтового самолета будет зависеть от стоимости владения и технической поддержки лайнера. Авиаэксперт объяснил, что Ил-114–300 находится в разных классах с лайнерами Airbus и Boeing, поскольку иностранные компании не выпускают самолеты такой размерности. Однако конкурентом может стать компания Embraer, которая ранее объявила о создании эскиза турбовинтового самолета.

В ходе первого полета Ил-114-300 были испытаны работа двигателя, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование его систем. Первые серийные самолеты будут подготовлены в 2022 году, а к 2030 году заказчики получат 100 самолетов. Крейсерская скорость Ил-114–300 составляет 500 км/ч, максимальная высота полета — 7600 м, дальность полета — пять тысяч километров.