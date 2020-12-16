LIVE: Безработица, помощь государства и трудовая миграция в условиях пандемии

В среду, 16 декабря, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Безработица, помощь государства и особенности трудовой миграции в условиях пандемии».

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по бизнесу в России, но есть и позитивные моменты: предприниматели отмечают рост конкуренции и дальнейшее сокращение серых бизнес-схем.

В ходе пресс-конференции мы обсудили сохранение занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса, эффективность утвержденных мер поддержки на региональном и федеральном уровнях. Говорили про итоги введения госпрограммы предоставления беспроцентных кредитов на зарплатные проекты субъектам бизнеса из списка пострадавших.

На вопросы в рамках нашего эфира ответили специалисты: экономисты, юристы, общественные деятели и политики.