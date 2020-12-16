Авиаконструкторы Eviation готовят к полету первый электросамолет

Израильские авиаконструкторы вышли на новый этап создания первого пассажирского электрического самолета Alica. Компания-разработчик Eviation Aircraft намерена поднять прототип в воздух уже в 2021 году.

В случае, если все сопутствующие работы пройдут успешно, сертифицировать пассажирский самолет нового поколения планируют уже во второй половине 2023 года.

Проект нового самолета был впервые обнародован еще в 2017 году. В соответствии с планом, новое воздушное судно получит не менее трех электромоторов для вращения воздушных винтов, а также мощную аккумуляторную батарею, емкости которой должно хватить для относительно небольших региональных перелетов. Как сообщает портал Flightglobal, создаваемый в настоящее время прототип имеет длину всего 12 метров и рассчитан на 9 пассажиров. В будущем разработчики планируют создать еще одну версию Alica — на 22 места.

Летательный аппарат обладает удлиненным крылом с небольшим показателем стреловидности и размахом 13,5 метра. Хвостовое оперение — V-образное. Электрические моторы с винтами установлены по одному на законцовках крыльев и в хвостовой части. Общей вес машины достигает 6,4 тонны. Аккумуляторная батарея имеет емкость 920 киловатт-час и весит 3,2 тонны.

В проекте машины отмечается, что ее оснастят легкой системой охлаждения парового цикла Micro Vapor Cycle System (MicroVCS).

По предварительным расчетам, первые созданные версии Alice смогут совершать полеты на расстояние до тысячи километров со скоростью 445 километров в час.

Стоит отметить, что производство нового самолета в Израиле не всегда идет гладко — не обошлось и без происшествий. В январе 2020 года на борту прототипа произошел пожар, возникший из-за перегрева и взрыва батареи.

В Eviation Aircraft отмечают, что с момента аварии летательный аппарат Alice был существенно доработан. Между тем, подробности об этом разработчики пока держат в секрете. Есть основания полагать, что обновление самолета подразумевало среди прочего смену положения электромоторов.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей сообщались подробности о первом полете новейшего российского самолета Ил-114-300. Воздушное судно поднялось в небо с территории ЛИИ имени Громова в Жуковском.