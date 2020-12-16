Франция использует Facebook для ведения пропаганды в Африки

Facebook сообщил 15 декабря 2020 года о блокировке аккаунтов нескольких групп влияния, которые занимались французской пропагандой на территории стран центральноафриканского региона.

Администрация Facebook заблокировала 84 аккаунта, шесть публичных страниц и девять групп за нарушение правил социальной сети, которые запрещают осуществлять политическую агитацию и предоставлять недостоверные данные. Также были заблокированы 14 аккаунтов в Instagram. Специалисты Facebook отмечают, что деятельность заблокированных ресурсов была направлена в основном на Центральноафриканскую Республику и Мали, а также в меньшей степени на Нигер, Буркина-Фасо, Алжир, Кот-д’Ивуар и Чад.

На момент обнаружения суммарный охват личных страниц составлял 5000 подписчиков, а за новостями на публичных страницах следили в общей сложности 1600 пользователей, в то время как в сети Instagram агитаторам удалось привлечь только 200 человек.

В ходе расследования было установлено, что ни один из заблокированных аккаунтов не велся с территории африканских стран, события внутри которых они освещали. Для оценки масштаба деятельности ликвидированных сетей влияния сотрудникам компании пришлось прибегнуть к помощи сторонних ресурсов.

Специалисты Facebook предполагают, что люди, которые стояли за выявленными аккаунтами, если и не являются гражданами Франции, то однозначно работают в ее интересах. Они прибегали к различным уловкам, выдавая себя за местных жителей, чтобы их контент и комментарии вызывали доверие у читателей. Также эти аккаунты использовались для ведения групп и управления публичными страницами.

В аккаунтах, которые в большинстве своем велись на французском и арабском языках, агитаторы размещали новости о текущих событиях в странах Центральной Африки. Авторы одобряли все внешнеполитические инициативы Франции, которые касались ее бывших колоний, они выказывали поддержку всем действиям французских вооруженных сил в центральноафриканском регионе, а также критиковали любые действия Российской Федерации на континенте в целом и в ЦАР в частности. Отдельным направлением профранцузских агитаторов было комментирование негативных отзывов о политике Пятой Республики на африканском континенте с целью изменить отношение пользователей социальной сети к бывшим колонизаторам.

Несмотря на то, что деятельность группы влияния была тщательно законспирирована, ее удалось разоблачить в ходе внутреннего расследования Facebook. Более того, специалистам компании удалось установить, что все заблокированные ресурсы работали под руководством единого координационного центра, связь которого с французскими военными является, по данным расследования, неоспоримой.

Стоит отметить, что американская компания Facebook не раз была замечена в продвижении интересов США на территории других стран. Подобное поведение руководства крупнейшей в мире социальной сети может объясняться тем, что за последние годы Соединенные Штаты потеряли многие свои позиции в Африке. Но за океаном не спешат отказываться от уже принятой доктрины присутствия на черном континенте.

В этой ситуации помощь Facebook оказывается как нельзя кстати. Ссылаясь на собственных специалистов, его руководство может планомерно подрывать доверие к тем или иным информационным ресурсам. При этом вы не найдете ни единого случая, когда сотрудники социальной сети критиковали бы вмешательство американских СМИ в информационное пространство других государств.

Одно из самых емких и точных определений истинной сути крупнейшей социальной сети мира дал петербургский предприниматель Евгений Пригожин:

«Facebook является не чем иным, как инструментом спецслужб США и группы олигархов, намеренных таким образом продвигать свои интересы по всему миру, а также вмешиваться в политическое устройство других стран. Вероятнее всего, эре Facebook придет конец, и государства, наконец, закроют свои границы для подобных политических извращенцев. Что касается меня лично, то я ни разу не пользовался Facebook и даже не знаю, как он выглядит».

Таким образом, мы можем наблюдать очередной пример того, как, пользуясь своим положением монополиста, Facebook диктует жителям государств Африки, с какой точкой зрения соглашаться, а с какой — нет. Более того, представители социальной сети умышленно обошли стороной вопрос, ведут ли Соединенные Штаты пропагандистскую работу, используя их ресурсы и возможности настраивать кампании по продвижению той или иной информации, игнорируя ограничения, которые они устанавливают для остальных пользователей.