Маркетолог Николас Коро назвал лучшие и худшие подарки на Новый год

Известный российский маркетолог Николас Коро заявил ФАН, что в 2020 году впервые после долгого перерыва совпали эмоциональное и рациональное восприятия от новогодних подарков.

Главный куратор Исследовательского центра брендменеджмента и брендтехнологий, член совета Гильдии маркетологов в эксклюзивном интервью рассказал, какие предметы или вещи находятся сейчас в лидерах по желаниям соотечественников делать подарки, а что не следует дарить родным, близким и коллегам ни в коем случае.

«Ювелирка» уже не входит в первую пятерку»

— Итак, Николас, любимейший россиянами праздник уже не за горами, поэтому, с точки зрения маркетологии, какие подарки лучшие и худшие?

— Начать хочется с того, что все конфликты, которые бывают в семьях, — если мы рассматриваем вопрос «ожидаемости» и желанности подарков — заключается именно в одном: «нравится или не нравится». А далее уже идет: «целесообразно или нет», и вот это как раз «прослоечка» нынешнего года.

За последние минимум 25 лет так называемые вопросы целесообразности почти никогда не возникали. Но сейчас они, по всей видимости, из-за пандемии встали практически в один ряд с темой «нравится и не нравится». То есть наконец-то у нас появился год, в котором эмоциональное и рациональное восприятия содержания подарка сравнялись.

— Кто может, скажем так, больше на все это отреагировать?

— Конечно, наиболее болезненно воспринимать будут женщины — если получат какие-то бессмысленные, но при этом эмоционально яркие подарки, которые в прошлом или позапрошлом годах принимались бы на ура. Например, «отложенные путешествия», которые активно пропагандируются туристическими компаниями. Вроде этого: «Купи сейчас путевку на потом».

«На потом» — это не подарок, это отложенная радость. Новый год — именно тот праздник, который хочется ощутить здесь и сейчас в качестве реализации долгожданного чуда! Поэтому любые пролонгированные подарки «на потом» нынче не подействуют, они просто-напросто испортят настроение [одаряемому]. Да простит меня туриндустрия!

— Но у мужчин, хочется надеяться, все равно же есть шанс угодить своим женщинам?

— Конечно. Хотя, к примеру, ювелирные украшения уже не входят не только в первую тройку, но даже в пятерку. Они уже не занимают те лидирующие места, которые были раньше. Почему? Ответ на этот вопрос можно дать очень легко. Да потому что некуда выйти [по причине всех этих ограничительных мер] — ювелирные украшения ведь дарятся не для того, чтобы их носить дома.

И вот мы видим сочетание рационального и эмоционального — ювелирный подарок становится несколько бессмысленным. Смысл появится чуть в отложенной перспективе. И именно поэтому «ювелирка» из первой пятерки перешла во вторую.

«Впервые появились подарки утилитарного характера»

— А что по-прежнему находится в лидерах?

— Вот что у нас не упало, так это гаджеты: они как были в первой пятерке, так и остаются — что среди мужчин, что среди женщин. У мужчин, правда, в этому году в ожиданиях поднялся хороший алкоголь — из-за сложности его получить, а вот у женщин он отсутствует вообще.

Но самое интересное, что и мужчины, и женщины сейчас готовы дарить и получать — и это никак не связано с доходами человека — всевозможные противовирусные, антибактериальные и дезинфицирующие средства.

— Что вы говорите!

— Да, и производители и магазины уже отреагировали на это! Причем в подарочных упаковках и в количестве, которое раньше считалось мелкооптовым, то есть по две, по шесть, по восемь или десять бутылочек-флакончиков на все случаи жизни (смеется). А именно — «для детей», «для женщин», «для животных», «для овощей и фруктов», «для яиц», «для бытовой техники», «для машины»...

Текущий год отличается от предыдущих тем, что впервые появились подарки, которые, в общем-то, всегда носили несколько утилитарный характер. Тут тоже явное влияние пандемии. Поскольку чем-чем, а лишними антисептики, дезинфекторы и аналептики сейчас уж точно не бывают. То, что производители отреагировали, упаковывая их в праздничные коробочки, как раз говорит о том, что маркетинг жил, жив и будет жить (смеется).

— Что еще стало откровением в плане подарков?

— Есть еще одна новинка, которая отличает 2020 год, — и я считаю, что это тоже влияние пандемии, — люди начали воспринимать свой дом не просто как место, где ты спишь в перерывах между работой. Дом стал восприниматься как крепость, а крепость за долгий период времени сидения в ней, если она неуютная, начинает раздражать. Наверное, именно поэтому впервые за долгий-долгий период желанными подарками стали ковры!

— О как!

— Многие считали, что ковры давно уже вышли из повседневного обихода, что это некое «бабушкино прошлое». Нет! Мировая мода, которая еще года два назад вернула ковры в тренд, наконец-то дошла и до России. Ковры стали желанным атрибутом — вероятно, потому что ассоциируются именно с уютом, комфортом. С учетом того, что появились ковры, которые демонстрируют статус человека так же, как автомобили или часы, наверное, уже в следующем году будет интересно проанализировать ту прибыль, которую получит ковровый ритейл в нашей стране.

«Если уж покупать, то для всей семьи»

— Трудно представить, что, например, муж подарит ковер жене. Это будет, скорее, скажем так, «подарок в семью»?

— Очень правильный вопрос! Потому что мы видим, что в нынешнем году где-то 18–22% жителей нашей страны вообще не планируют делать подарков, как это было раньше. Правда, не очень понятно и не до конца выяснено, имеются ли в виду коллеги, друзья и родственники, или это распространяется только на членов семьи.

Но, так или иначе, мы видим достаточно большое количество тех, кто вообще не хочет тратиться на новогодние подарки. И это, к сожалению, тоже влияние экономического фактора пандемического периода, потому что все-таки у трети населения России доходы упали настолько, что они это серьезно ощущают и это отразилось на их кошельке…

Поэтому вы правильно сформулировали вопрос, ну просто замечательно! Вы наверняка маркетолог в душе (смеется). Сейчас, как мне кажется, в ряде домохозяйств думают уже не о подарках друг другу, не о каких-то мелочах, ерундовине, а о том, что если уж что-то покупать, то сразу для всех, для всей семьи, чтобы всем вместе порадоваться. И те самые ковры как раз вписываются в данный концепт!

— И еще один не менее важный вопрос: что, несмотря на всю эту коронавирусную ситуацию, лучше не дарить на Новый год?

— Тут все просто: в рейтинге «выбешивающих» подарков у мужчин на первом месте сохраняются носки. А у представителей делового сообщества — ежедневники в бумажных носителях. У женщин в рейтинге «лидирующей ненависти» — здесь есть слияние разочарования на Новый год и 8 Марта — на первом месте бытовая посуда. Все, что намекает дамам на кухонное рабство, совершенно естественно вызовет отторжение. Даже если женщина и умеет при этом скрывать свои эмоции.

Ранее советский и российский актер, сценарист и художник-постановщик Александр Адабашьян рассказал о том, какая у его семьи и его соседей по дому есть новогодняя традиция в плане вручения подарков.