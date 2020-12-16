Ливийская компания потребовала от ПНС решить проблему кражи электропроводов

Триполи, 16 декабря. Ливийская государственная компания General Electricity осудила Правительство национального согласия (ПНС) за игнорирование массового грабежа электропроводов.

Телеканал Libya24 сообщил, что в районе Аль-Кураими неизвестные украли еще 2500 метров кабеля. Организация потребовала пресечь беспредел, который происходит в стране почти ежедневно.

General Electricity считает, что воровством занимаются люди со «слабыми душами», которые делают это для личного обогащения. Также она напомнила, что подобные действия приводят к отключению электричества в целых городах Ливии. Из-за этого местные жители остаются без света и других коммунальных благ.

Компания потребовала от триполитанских «властей» обратить внимание на ситуацию и предпринять меры против преступников.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что мародерства совершают боевики ПНС, которые уже не раз обесточивали населенные пункты Ливии. Джихадисты крадут провода, чтобы впоследствии сдать их на металлолом и получить деньги, так как Турция и Триполи не выплачивают им гонорары.