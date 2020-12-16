Гафт не переписывал дом в Жаворонках на Остроумову

Утверждение о том, что супруга Валентина Гафта Ольга Остроумова незадолго до смерти актера все имущество оформила на себя, как выяснилось, не соответствует действительности. Загородный дом, участок и участок в лесном массиве Звенигородского лесничества изначально в 2002 году записывались на Остроумову. Гафт никогда не владел домом и мог претендовать на его часть только в случае развода, так как приобретался он на имя Ольги Михайловны, но уже в период брака. Поскольку супруги разводиться не собирались, то и вопрос о совместной собственности не стоял.

Согласно данным Росреестра, Ольге Остроумовой принадлежит участок размером в 929,5 кв. м в ДСК «Рампа» села Жаворонки Одинцовского района Московской области, участок в Звенигородском и Пионерском лесничестве и дом на участке в «Рампе».

Правда, с домом не все так просто — собственность на 1/2 дачи и с ограничениями. Ранее половина принадлежала знаменитым артистам Прокопович. Николай Прокопович, более всего известный по роли Генриха Гиммлера в фильме «17 мгновений весны», скончался 15 лет назад. Его супруга Инга Прокопович (выступала под фамилией Задорожная) скончалась за неделю до Валентина Гафта. У семьи Прокопович остался сын — 54-летний стоматолог Константин Прокопович, который вполне может претендовать на наследство матери.

«На данный момент неизвестно, насколько он настроен серьезно, — рассказал ФАН источник, близкий к семье Прокопович. — Слишком мало прошло времени с момента смерти матери, да и отношения там были натянутые».

Действительно, последние два года Прокопович ругался с матерью на ток-шоу одного из федеральных каналов, а Инга Трофимовна утверждала, что боится сына, который хочет завладеть ее имуществом.

Напомним, Валентин Гафт скончался 12 декабря в селе Жаворонки, в загородном доме. Валентин Иосифович так и не смог оправиться после последнего инсульта. Похоронен артист на Троекуровском кладбище, рядом с Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.

Выразил соболезнование близким артиста и белорусский президент Александр Лукашенко. Он отметил, что Валентин Гафт сумел покорить сердца миллионов граждан.