Боевые микроволновки США: как американские истребители уничтожат вражескую электронику

Военные США начали изучение вопроса об оснащении на своих истребителях бластеров, работающих на микроволнах. Они рассчитывают, что новый тип вооружения позволит им плавить радары и прочие сенсоры самолетов врага.

Как сообщает издание The Times, новая программа Вашингтона сейчас находится на начальном этапе: пока этот вопрос только исследуют, однако Пентагон всерьез заинтересован в оснащении своих боевых машин инновационными вооружениями такого типа.

На протяжении последних нескольких лет ВВС США уже производили тестовые полеты, в ходе которых их бомбардировщики, оборудованные крылатыми ракетами с микроволновыми агрегатами, буквально «поджаривали» находящиеся на земле электронные цели.

Американские разработчики признаются, что научные поиски в этом направлении ведутся уже довольно давно, сейчас она строго засекречена. Примечательно, что аналогичные исследования параллельно ведутся в Великобритании, Китае и Российской Федерации.

Эксперты издания подчеркивают, что применение микроволн дает возможность сфокусировать широкий луч энергии, который можно направить, например, в беспилотный летательный аппарат. В результате попадания в цель возникнет электромагнитный взрыв высокой мощности, разрушающий электронику. Любопытным является тот факт, что цель обезвреживается без лишнего огня и шума. По состоянию на сегодняшний день такое вооружение уже неоднократно испытывали, однако в реальных боевых условиях пока не применяли.

В материалах Федерального агентства новостей ранее сообщалось и о других иностранных военных разработках. Так китайские инженеры провели глубокую модернизацию зенитной установки, в новой версии получившей наименование PGZ09. Прицеливание в ней осуществляется при помощи многоканальной системы, возможно использование боеприпасов с запрограммированным подрывом.