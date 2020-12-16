Шаманка рассказала, какими лучше способами вызывать суженого в Рождественскую ночь

После долгого Рождественского поста наступает время Святок, люди празднуют, вкусно трапезничают, ходят друг к другу в гости и, конечно, гадают. Незамужние девушки особенно ожидают Рождественскую ночь, чтобы погадать на суженого.

Обычно время для ритуалов и обрядом начинается с 6 по 16 января. Не все любители посмотреть в будущее точно знают о правильном способе гадания, а ведь это может принести вред гадающему.

ФАН поговорил с шаманкой и астронумерологом Еленой Батыр и узнал, какие гадания на суженого самые безопасные и правдивые, а от каких стоит отказаться.

«Самые страшные гадания, давящие на психику, связаны с зеркалами — когда девушка держит перед собой зеркало и просит суженого появиться», — поведала шаманка.

Елена Батыр рассказала, как люди падали в обморок, теряли сознание от гадания на зеркалах. Она вспомнила историю, которую рассказывала ее знакомая. Девушку что-то так сильно ударило по голове во время гадания, что она упала в обморок.

Еще астронумеролог рекомендует не гадать на картах Таро.

«Если ты что-то увидела в них, значит, так и будет. Никак этого уже не изменить. Отмолить то, что показывают тебе карты Таро, очень трудно. Такие случаи уже встречались в моей жизни», — призналась Елена Батыр.

По мнению нашей собеседницы, самые легкие варианты — это бросание валенка на тротуар, если носок повернется в сторону дома, то в этом году замуж выйти не удастся.

Также шаманка посоветовала гадание на тень. Нужно смять кусочек бумаги, положить на тарелку и поджечь. В этот момент на стене от огня должен показаться силуэт, нос или целый профиль мужчины.

«Еще одно безопасное гадание — перед сном сказать: «Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный». Если приснится кто-то, значит, в жизни появится мужчина», — рассказала Елена Батыр.

Астронумеролог посоветовала не гадать на умерших. Поскольку вызванный вами смертник может после ритуала не уйти. По ее словам, духи всегда просят откуп: неизвестно, что он захочет взять, — твое здоровье, жизнь или здоровье близких. Она рекомендует воздержаться от такого рода гаданий.

«Один парень уговорил меня вызвать его умершую мать. Я сказала, что у меня заболело сердце, в ответ услышала, что его мать умерла из-за проблем с сердцем. Это было очень страшно», — вспоминает собеседница ФАН.

Елена Батыр призвала людей не расстраиваться, если не успели погадать, поскольку существуют в нашей жизни вещие сны.

«Они всегда точно сбываются. Чтобы понять, сон вещий или нет, в нем должно соприкоснуться несколько человек. То есть один и тот же сон может присниться двум или более лицам», — объяснила шаманка.

Рекомендации собеседницы ФАН, по ее мнению, самые безопасные. Если сильно заглянуть в бездну, то она начнет вглядываться в нас.