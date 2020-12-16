«Радио Свобода» растратило миллиардный грант США на фейки и пропаганду в РФ

С момента регистрации в качестве СМИ, выполняющего функции иноагента, «Радио Свобода» потратило на пропаганду в России более 1 миллиарда рублей. При этом материалы, размещаемые на сайтах филиалов данного НКО, зачастую носят фейковый характер или даже поддерживают радикальные террористические движения.

Миллиард за три года

Как сообщил Telegram-канал «Комитет защиты национальных интересов» в декабре «Радио Свобода» и ряд ее филиалов решением Министерства юстиции РФ были включены в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. На сайте государственного ведомства регулярно публикуются отчеты о расходах НКО.



Из отчета следует, что за три года организация и связанные с ней филиалы потратили более 1 млрд 53 млн рублей на свою деятельность. Необходимо отметить, что «Радио Свобода» учреждено и полностью финансируется за счет средств, предоставляемых американским Конгрессом. В качестве попечителя выступает Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Провокационные статьи и фейки за миллиард

«Радио Свобода» и его филиалы традиционно публикуют противоречивые материалы в рамках антироссийской информационной кампании. Во многих из них не прослеживается логики или отсутствует объективная оценка того или иного события. Главным образом, цель публикации проплаченных Конгрессом США статей состоит в дискредитации легитимной власти РФ, в неуместных провокациях и в отстаивании проамериканской позиции.

Например, в ноябре 2019 года «Радио Свобода» в одном из своих материалов пыталось доказать, что День народного единства — ненужный россиянам праздник. В статье журналист с иронией и цинизмом отнесся к важному для страны историческому событию.

Еще одним фейком «Радио Свобода» оказалась инфографика о распределении бюджетов в субъектах федерации, из которой следовало, что бюджеты столиц регионов якобы в сотни раз меньше, чем московские и петербургские. В материале ФАН подробно разъяснялось, что реальные бюджеты были существенно выше.

Кроме того, «Радио Свобода» стало одним из лояльных Западу СМИ, разместивших статью в поддержку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Через трагичную историю, связанную со смертью ребенка, связанное с Конгрессом США издание пыталось вызвать у общественности жалость к террористам. Аналогичным образом, к слову, поступила «Новая газета».

Одним из последних событий, указавших на сомнительность материалов, распространяемых «Радио Свобода», стало недавнее решение суда в отношении сотрудницы издания Татьяны Вольтской. Мировой судья судебного участка №33 Гатчинского района Ленинградской области оштрафовал журналистку на 30 тысяч рублей за фейковый материал под названием «Людей принудительно отключают» — о мнимой нехватке аппаратов ИВЛ и якобы имевшей место медицинской сортировке в больницах Санкт-Петербурга.

Публикации подобного типа показывают, что колоссальные деньги, выделяемые Конгрессом США на содержание «Радио Свобода» и его филиалов, используются для распространения фейков и организации провокаций, направленных на дискредитацию действующей российской власти.