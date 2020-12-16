Шведские политики повышают оборонный бюджет в страхе перед Россией

Шведский парламент в минувший вторник, 15 декабря 2020 года, принял решение о крупном увеличении расходов на военные нужды. Оборонный бюджет страны был увеличен на 40 процентов. Примечательно, что главным аргументом оказалась обеспокоенность Стокгольма ситуацией в Балтийском море в последние годы. Официальные лица акцентировали внимание на том, что основной причиной данного шага стала Россия. Ранее об этом уже сообщало Федеральное агентство новостей.

Собрание Риксдага в составе 349 человек одобрило самое большое за последние 70 лет увеличение оборонного бюджета. Глава Минобороны Швеции Питер Халтквист назвал это самой крупной инвестицией со стороны государства с 1950-х годов. К 2025 году он достигнет 89 млрд крон (11 млрд долларов США).

Предложение было выдвинуто в октябре 2020 года членами правительства, обеспокоенными присоединением Крыма к России, активностью российских военных у своих границ и строительством в Калининграде.

«Есть много оснований полагать, что военный потенциал России в абсолютном выражении увеличится в течение ближайших 10 лет», — говорится в принятом предложении шведского парламента.

По последним данным, увеличение бюджета на оборону подразумевает еще и повышение числа воинского контингента. К 2030 году вооруженные силы планируют доукомплектовать с 55 тысяч военнослужащих до 90 тысяч. В рамках этой инициативы планируют восстановить расформированные полки и практически вдвое увеличить количество призывников — до 8000 в год. Также Военно-морской флот получит новую технику и модернизированное вооружение.

Сейчас шведы расходуют на военные расходы 1,1 процента ВВП, однако теперь этот показатель поднимется до 2 процентов, как в директивах НАТО, членом которого страна не является.

Примечательно, что заявления об угрозе со стороны России в соответствии с западной политикой двойных стандартов полностью игнорируют другие факты. Так, например, по данным издания Danmarks Radio, американскую разведку уличили в шпионаже за военной промышленностью европейских стран. Начиная с 2015 года спецслужбы США занимались кражей секретной информации сразу из нескольких государств: Норвегии, Германии, Нидерландов, Франции, Германии, Дании и Швеции. Между тем на такие обстоятельства в Стокгольме «смотрят сквозь пальцы», в то время как действия российских военных на своей же территории вполне законны.

Ранее в материалах ФАН уже сообщалось о том, что шведские аналитики оказались удивлены возможностями российских военных.