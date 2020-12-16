ФАН выяснил, почему жилая недвижимость в России растет в цене

Санкт-Петербург, 16 декабря. Основные причины роста стоимости жилой недвижимости — субсидирование процентной ставки по ипотеке и гарантии, которые дает потребителям 214-й федеральный закон. Об этом в эфире медиацентра «Патриот» рассказали эксперты, принявшие участие в пресс-конференции на тему «Безработица, помощь государства и особенности трудовой миграции в условиях пандемии».

«Процесс, который начался с субсидирования кредитной ставки по ипотеке, стимулировал рост цен на недвижимость до 37%. После того как застройщики начали поднимать стоимость жилья, потому что был серьезно стимулирован спрос, за ними подтянулись производители строительных материалов и исполнители работ. Когда такая динамика продаж, компании стремятся увеличить темп работ», — рассказал председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панков.

По словам эксперта, такой ипотечной ставки не было никогда.

«Изначально объявляли, что субсидирование ипотеки будет до ноября текущего года. Поэтому все были стимулированы приобретать недвижимость», — пояснил он.

Важным в динамике спроса на жилье считает перевод застройщиков на эскроу-счета доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ Александр Щелканов.

«214-й федеральный закон гарантирует защиту потребителей — вот свидетельство их защищенности. Взаимодействие между застройщиком, банком и ипотечным кредитованием налицо», — отметил экономист.

Дмитрий Панков считает, что цены на вводимое жилье снижаться не будут до момента, пока субсидируется процентная ставка по ипотеке — по крайней мере до лета 2021 года. По мнению эксперта, очень важно, чтобы процентная ставка по ипотеке была максимально приближена к ключевой банковской ставке.

«Это позволит приобретать недвижимость в нужном объеме, чтобы поддерживать объемы строительства. Вместе с этим необходимо контролировать рост продажной стоимости недвижимости. В этой динамике погони за сверхприбылью важно, чтобы корреспондировалась задача по обеспечению недвижимостью граждан нашей страны, чтобы не было ипотечного пузыря и не было злоупотреблений в этой сфере», — заявил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России».

Раннее сообщалось, что заместитель председателя комитета по строительству правительства Санкт-Петербурга Евгений Барановский не заметил стремительного всплеска заработных плат в отрасли в связи сокращением количества трудовых мигрантов.