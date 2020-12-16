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Экономика

ФАН выяснил, почему жилая недвижимость в России растет в цене

Стало известно, почему жилая недвижимость в России растет в цене

Санкт-Петербург, 16 декабря. Основные причины роста стоимости жилой недвижимости — субсидирование процентной ставки по ипотеке и гарантии, которые дает потребителям 214-й федеральный закон. Об этом в эфире медиацентра «Патриот» рассказали эксперты, принявшие участие в пресс-конференции на тему «Безработица, помощь государства и особенности трудовой миграции в условиях пандемии».

«Процесс, который начался с субсидирования кредитной ставки по ипотеке, стимулировал рост цен на недвижимость до 37%. После того как застройщики начали поднимать стоимость жилья, потому что был серьезно стимулирован спрос, за ними подтянулись производители строительных материалов и исполнители работ. Когда такая динамика продаж, компании стремятся увеличить темп работ», — рассказал председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панков.

По словам эксперта, такой ипотечной ставки не было никогда.

Стало известно, почему жилая недвижимость в России растет в цене

«Изначально объявляли, что субсидирование ипотеки будет до ноября текущего года. Поэтому все были стимулированы приобретать недвижимость», — пояснил он.

Важным в динамике спроса на жилье считает перевод застройщиков на эскроу-счета доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ Александр Щелканов.

«214-й федеральный закон гарантирует защиту потребителей — вот свидетельство их защищенности. Взаимодействие между застройщиком, банком и ипотечным кредитованием налицо», — отметил экономист.  

Дмитрий Панков считает, что цены на вводимое жилье снижаться не будут до момента, пока субсидируется процентная ставка по ипотеке — по крайней мере до лета 2021 года. По мнению эксперта, очень важно, чтобы процентная ставка по ипотеке была максимально приближена к ключевой банковской ставке.

Стало известно, почему жилая недвижимость в России растет в цене

«Это позволит приобретать недвижимость в нужном объеме, чтобы поддерживать объемы строительства. Вместе с этим необходимо контролировать рост продажной стоимости недвижимости. В этой динамике погони за сверхприбылью важно, чтобы корреспондировалась задача по обеспечению недвижимостью граждан нашей страны, чтобы не было ипотечного пузыря и не было злоупотреблений в этой сфере», — заявил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России».

Раннее сообщалось, что заместитель председателя комитета по строительству правительства Санкт-Петербурга Евгений Барановский не заметил стремительного всплеска заработных плат в отрасли в связи сокращением количества трудовых мигрантов.

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