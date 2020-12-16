Франц Клинцевич: В ближайшие пять лет Украина войдет в состав России

В течение ближайших пяти лет экономика Украины будет окончательно разрушена, новые майданы будут проходить каждую неделю, ее граждане попросятся в состав Российской Федерации. Об этом в беседе с ФАН заявил политический деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич.

Собеседник прокомментировал сообщения СМИ о том, что постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали продление действующих в отношении России санкций до середины 2021 года. По его словам, это было вполне предсказуемо.

«Что касается санкций, американцы требуют — европейцы выполняют. Это не прекратится в ближайшие 20-30 лет. К этому времени в составе Российской Федерации будет уже вся Украина, а нас продолжат упрекать Крымом», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что сам факт воссоединения России с полуостровом используется Западом лишь как повод. Главная же цель этой тактики — любыми способами препятствовать развитию России. Также он обратил внимание на яркий пример политики двойных стандартов со стороны Европы.

«Хоть Германия в чем-то и следует указаниям США, при этом она четко понимает колоссальное коммерческое значение проекта «Северный поток — 2» и не собирается отказываться от него», — отметил политик.

В то же время, экс-сенатор указывает на то, что недобросовестная политическая конкуренция, ставшая частью национальной политики Запада, уже в скором времени подтолкнет страны постсоветского пространства к объединению с Россией.

«Лидеры наших соседних стран поймут, что национальные интересы можно реализовать только с Россией. Это произойдет уже в ближайшие пять лет. Я в этом уверен. К тому времени экономика Украины уже окончательно разрушится, новые майданы будут проходить там каждую неделю, а народ попросится в состав Российской Федерации», — подытожил он.

В завершение Франц Клинцевич добавил, что все усилия Запада против России напрасны. Наша страна самодостаточна и всегда найдет, с кем построить прагматичные отношения.