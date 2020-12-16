Украина распродает наследство СССР на фоне успехов ОПК России

Попытки Украины приобрести военную технику турецкого производства являются, по существу, очередным примером распродажи ею советского наследия. К тому же, в недавней украинско-турецкой сделке по обмену военными технологиями Киев скорее исполняет роль простака, которого Анкара обвела вокруг пальца. Все это выглядит особенно жалко на фоне того, как Россия не на словах, а на деле продолжает укреплять свою обороноспособность.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший новости от российского и украинского военных ведомств.

Корветы для ВМФ России

15 декабря Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России заявил о заключении контракта между МО РФ и Амурским судостроительным заводом на постройку шести корветов. Завод должен будет поставить между 2024 и 2028 годами четыре корвета проекта 20385 и два — проекта 20380.

Военное ведомство уточнило, что после постройки корабли будут переданы в состав Тихоокеанского флота, причем четверка корветов проекта 20385 может получить на вооружение перспективные гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Циркон».

Напомним, что до 2020 года для ВМФ России уже были заказаны — и к настоящему времени по большей части построены — 10 корветов проекта 20380 и 2 корвета проекта 20385. Более того, 25 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» МО РФ подписало дополнительный госконтракт с судостроительным заводом «Северная верфь» на строительство восьми корветов проекта 20380 и двух — проекта 20385.

Таким образом, Россия продолжает обновление корабельного состава своего ВМФ, насыщая флоты новейшими многоцелевыми корветами с управляемым ракетным вооружением. Если сроки постройки заметно не уйдут «вправо», то через десять лет в составе российского ВМФ будет уже 28 таких кораблей, восемь из которых смогут нести не только крылатые ракеты семейства «Калибр», но и «Цирконы».

Темпы обновления корабельного состава российского флота могли бы быть существенно выше, если бы не необходимость из-за санкций Запада плотно заниматься импортозамещением, на что накладываются не изжитые до конца последствия развала СССР в виде разрыва технологических цепочек. Тем не менее, «люди работают», и флот обновляется, что не может не радовать.

Правда, успехи российского ОПК радуют далеко не всех. Например, в Киеве на информацию о заключении российским МО контракта на постройку новых корветов ответили возмущенным фырканьем. Мол, нашли чем удивить, то ли дело наш успех!..

Под последним подразумевалось недавно опубликованное военным ведомством Украины сообщение о заключении с Турцией соглашений об обмене технологиями военного назначения, а также постройке совместными усилиями ударных беспилотников и корветов для нужд ВСУ.

Дело — в двигателях

Со стороны Украины в подписании пакета документов принял участие министр обороны Андрей Таран. Ратифицированные им соглашения являются развитием договоренностей, зафиксированных в подписанном ранее президентом Владимиром Зеленским меморандуме о намерениях между Минобороны Украины и турецким Агентством по вопросам оборонной промышленности.

Сообщение о турецко-украинском соглашении вызвало бурю восторга у турбопатриотов Украины и в аналитическом сообществе «незалежной». По прочтении информации о «великой перемоге» у стороннего человека невольно возникало ощущение, что на украинские аэродромы уже сотнями приземляются новенькие разведывательно-ударные БПЛА, а у причалов Одессы и Николаева — не протолкнуться от свежепостроенных корветов.

Однако реальность несколько отличалась от величественной картинки. К 16 декабря на вооружении ВСУ имелось лишь шесть купленных при Петре Порошенко тактических средневысотных разведывательно-ударных БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства — причем их так ни разу и не рискнули применить в Донбассе. А с новыми корветами получилось еще печальней. Единственный заложенный на Украине еще в 2011 году корвет проекта 58250 «Владимир Великий» из-за отсутствия средств и необходимых комплектующих до сих пор существует лишь в виде полусобранных секций корпуса.

Ратификация Тараном турецко-украинских соглашений многим на Украине подарила надежду, что с таким союзником, как Анкара, ситуация с поставками в ВСУ ударных беспилотников и корветов кардинальным образом улучшится. Однако такой вывод вызывает очень большие сомнения.

Прежде всего, непонятно, где Киев изыщет финансы на заказ у Турции больших партий беспилотников и новых боевых кораблей или на локализацию их производства. Соединенные Штаты, конечно, оказывают «незалежной» немалую финансовую помощь, но все же не настолько большую, чтобы Киев за ее счет оплачивал поставки продукции военного назначения из Турции.

Плюс к этому, чаще всего выделенные на «вспомоществование» Украине доллары в США и остаются. Киев же получает «на руки» из-за океана не деньги, а вооружение и военную технику. Более того, из-за достаточно напряженных в последнее время отношений между Анкарой и Вашингтоном, невозможно представить, чтобы последний согласился оплачивать приобретение Киевом какой-то турецкой техники.

Наконец, на волне всеобщих восторгов украинская общественность как-то упускает из виду, в чем при военно-техническом сотрудничестве с Украиной заключается интерес Анкары. Получить с Киева деньги у турок не получится, а делать для Киева что-то бесплатно Анкара явно не намерена. И уж тем более турки вряд ли бросятся вкладывать собственные средства в локализацию производства БПЛА и корветов на территории Украины, создавая тем самым конкурента для своего ОПК.

Так в чем же дело?.. Дело — в двигателях.

Украина в роли простака

Двигателестроение — это едва ли не самая наукоемкая и затратная отрасль машиностроения. В частности, утрата после развала СССР предприятий, выпускавших авиационные газотурбинные двигатели и корабельные газотурбинные энергетические установки (они остались на Украине), создала серьезные проблемы для российского ОПК, к преодолению которых наша страна приблизилась лишь сейчас.

Турция многие годы оснащала свои военные корабли двигателями производства американской корпорации General Electric, а на «Байрактары» ставились канадские двигатели Rotax 912. Однако во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе канадцы отказались поставлять туркам свои двигатели. Одновременно антитурецкие санкции США за покупку Анкарой российских ЗРК С-400, вполне возможно, перекроют туркам доступ к продукции General Electric.

В столь форс-мажорных обстоятельствах Турции понадобился «простак», согласный за толику малую поделиться с османами своими компетенциями в области двигателестроения.

Угадайте, кто оказался таким «простаком»? Конечно, Украина! У нее в загашнике на продажу оставались нужные туркам наработки еще советских времен в области двигателестроения на таких предприятиях, как «Мотор Сич» и «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря — Машпроект». Это и побудило турецкую сторону подписать с Киевом пресловутое соглашение об обмене технологиями военного назначения, а также о постройке совместными усилиями ударных беспилотников и корветов для нужд ВСУ.

Если для украинцев тут главным было получение БПЛА и военных кораблей, то для турок — как раз тот самый обмен технологиями. То есть получение документации на изделия «Мотор Сича» и «Зори — Машпроекта», что позволит туркам в короткие сроки на абсолютно легальных основаниях наладить выпуск украинских двигателей у себя. Украинцы же в обмен на это, по большому счету, получают весьма мутные обещания «содействия» в получении новой военной техники для ВСУ. Уже понятно, кто в этой сделке станет проигравшей стороной…

Словом, Киев продолжает распродажу советского наследия, будучи не в силах заинтересовать иностранных покупателей чем-то иным. Ну, а Россия… Россия не на словах, а на деле продолжает укреплять свою обороноспособность.