Эксперты назвали способ решения проблемы нехватки рабочих рук в стране

О том, почему во всех регионах России ощущается нехватка низкоквалифицированной рабочей силы и как данная проблема связана с системой образования, рассказали эксперты в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По данным ФСБ, Узбекистан стал главным официальным поставщиком рабочей силы в России. Более 900 тысяч мигрантов приехали из Узбекистана ради работы.

«В Узбекистане будет примерно такая же ситуация нехватки рабочих рук лет через пять. Потому что там тоже изменили систему образования в 2017 году. Раньше все граждане Узбекистана после девяти классов школы шли учиться в средние профессиональные учебные заведения и все 100% получали профессию. Сейчас же в Узбекистане изменили порядок получения образования — стало 11 классов школы. Поэтому много средних профессиональных учебных заведений освободилось», — рассказал директор СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» Алексей Чистяков.

Эксперт отметил, в Россия потеряла нишу подготовки специалистов в сфере строительства в период 90-х годов, когда средние профессиональные учебные заведения закрывались и открывались ВУЗы.

«Поэтому необходимо менять систему образования. Надо готовить специалистов, но все это не делается одновременно. За год ситуация точно не изменится», — подчеркнул Алексей Чистяков.

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов также отметил колоссальную проблему нехватки рабочих сил из-за системы образования.

«Мы сейчас занимаемся решением этой колоссальной проблемы. В нашей организации есть комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Нужно принять во внимание, что промышленные предприятия не переставали работать в Санкт-Петербурге в период пандемии. Вместе с тем чтобы выпускать современную продукцию им требуется привлечение очень современных машин, механизмов и другой техники. Сейчас у руководителей предприятий возникает колоссальная проблема, когда они не могут найти людей, или же приходят люди, которые просто портят данную технику. Поэтому вместе с руководителем комитета по промышленной политике, инновациям и торговле посещали Малоохтинский лицей — одно из современнейших учебных заведений, где воспитываются студенты средних профессий. Сейчас мы договорились о том, что выпускники лицея будут сразу же приходить на предприятия», — рассказал Дмитрий Панов.

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» подчеркнул, что сложившуюся ситуацию необходимо менять в корне, потому что в России есть представление о неперспективности диплома о среднем техническом образовании.

«Система образования серьезно нагружает общество на тему необходимости получения диплома о высшем образовании. К сожалению, сам диплом не дает большой возможности трудоустроиться на работу за более высокую заработную плату», — сообщил эксперт.

По словам Дмитрия Панова, «не вузы ненужные, а не все профессии в вузах являются востребованными». Поэтому нужно делать переориентацию профессий в соответствии с задачами экономики страны.