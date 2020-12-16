Байдену рано праздновать победу: судебная экспертиза нашла ошибку в подсчете голосов

С выборами в США еще не все кончено: по результатам судебной экспертизы машин для подсчета бюллетеней Dominion в округе Антрим штата Мичиган выяснилось, что при голосовании было допущено огромное количество системных ошибок. В случае пересчета голосов следующим президентом США может стать другой кандидат. Как сообщает издание Newsmax, с учетом этого обстоятельства беспартийная группа общества Томаса Мора, организовав проект Amistad («Амистад») пытается добиться справедливости и требует сохранения данных в пяти ключевых штатах.

«Мы подаем во всех «колеблющихся» штатах требование, чтобы судьи вмешались и сохранили доказательства от уничтожения или порчи преднамеренными или безрассудными действиями исполнительных должностных лиц», — заявил директор проекта Amistad Филл Клайн.

Он рассказал, что по результату экспертизы сервера в месте выборов в округе Антрим выяснилось, что в общей сложности машина Dominion допустила 15 676 отдельных событий, 10 667 из которых были зафиксированы с ошибками. То есть не менее 68 процентов бюллетеней были засчитаны неверно.

«Ошибки, подробно описанные в этом отчете, имеют последствия для каждого штата, где мы ведем судебные тяжбы, и это происходит в день, когда чиновники не дают законодателям высказаться по поводу выборов в своих штатах», — заявил Клайн.

По его мнению, данные обстоятельства являются убедительным подтверждением того, что выборы в обозначенных штатах не должны быть заверены в соответствии с законом.

Опасения американских граждан вызывает распоряжение Мичиганского избирательного бюро об уничтожении файлов электронной книги избирателей со всех ноутбуков и флеш-накопителей клерков из состава местной избирательной комиссии.

На фоне этого члены группы Amistad обратились к судьям всех штатов, где могли иметь место такие ошибки, и пытаются не допустить уничтожения информации. Решение госсекретаря Мичигана препятствует общественности и законодателям выполнять свои конституционные обязанности и может являться свидетельством о подтасовке результатов выборов.

Таким образом, Джо Байдену все же рано праздновать победу. Хоть его сторонники и пытаются всячески скрыть нарушения на голосовании за кандидатуру нового президента, ситуация еще может повернуться не в его пользу.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей приводилось заявление Дональда Трампа. Он рассказал, почему его соперник на выборах не может занять должность президента США.