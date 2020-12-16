Смольный: Отток мигрантов не повлиял на зарплаты в строительном секторе

Заместитель председателя комитета по строительству правительства Санкт-Петербурга Евгений Барановский не отмечает стремительного всплеска заработных плат в отрасли в связи сокращением количества трудовых мигрантов.

«Каких-то скачкообразных явлений не вижу. Возьмем вакансию монтажника — средняя зарплата 45-55 тысяч рублей, сказать, что она выросла в два раза я не могу. Зарплата кровельщика в районе 55-60 тысяч — тоже соответствует уровню средней по субъекту федерации. Есть инфляция и определенные экономические моменты, которые порождают повышение зарплаты на рынке труда. На сегодня важно, что зарплату сегодня никто не снижает», — заявил Евгений Барановский в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Безработица, помощь государства и особенности трудовой миграции в условиях пандемии».

По словам чиновника, фактором, определяющим устойчивость строительного сектора, является высокая востребованность вводимого жилья на рынке.

«У нас сильно выросла продажная стоимость квадратного метра жилья за последние 2 года, и это позволяет застройщикам платить нормальную зарплату своим сотрудникам», — отметил Евгений Барановский.

Строительная отрасль, по его словам, является одной из генерирующих отраслей в Санкт-Петербурге.