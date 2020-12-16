Сирия возобновит работу аэропортов в Алеппо, Латакии и Эль-Камышлы

Дамаск, 16 декабря. Правительство Сирии объявило о возобновлении работы аэропортов в городах Алеппо, Латакия и Эль-Камышлы. Соответствующую информацию приводит агентство SANA.
#صور || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) December 15, 2020
مجلس الوزراء يوافق على إعادة تشغيل مطارات #حلب و #اللاذقية و #القامشلي وتأمين رحلات طيران أسبوعية #للحسكة .
تصوير : #دولة_حسون pic.twitter.com/1I0DCWE8DJ
Работа трех международных аэропортов обсуждалась на заседании Совета министров САР под председательством премьер-министра Хусейна Арнуса.
Глава сирийского правительства отметил, что необходимо ускорить темпы создания необходимой инфраструктуры и обеспечения граждан всеми услугами на освобожденных территориях.
«Это должно быть приоритетом работы властей. Необходимо сделать все, чтобы мирная жизнь вернулась в дома простых людей по всей стране», — сказал Хусейн Арнус.
В числе приоритетных задач было возобновление работы аэропортов в Алеппо и Латакии. Их деятельность, согласно указу правительства Сирии, начнется с 21 декабря 2020 года.
Кроме этого, принято решение возобновить полеты из Эль-Камышлы, но на ограниченный период времени. В период с 21 декабря по 10 января 2021 года будет выполнено четыре рейса в крупные города страны.
В начале января 2020 года свою работу возобновил также международный аэропорт Дамаска. В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции была проведена переподготовка обслуживающего персонала, а также организована проверка прилетающих и улетающих пассажиров.