Сирия возобновит работу аэропортов в Алеппо, Латакии и Эль-Камышлы

Дамаск, 16 декабря. Правительство Сирии объявило о возобновлении работы аэропортов в городах Алеппо, Латакия и Эль-Камышлы. Соответствующую информацию приводит агентство SANA.

Работа трех международных аэропортов обсуждалась на заседании Совета министров САР под председательством премьер-министра Хусейна Арнуса.

Глава сирийского правительства отметил, что необходимо ускорить темпы создания необходимой инфраструктуры и обеспечения граждан всеми услугами на освобожденных территориях.

«Это должно быть приоритетом работы властей. Необходимо сделать все, чтобы мирная жизнь вернулась в дома простых людей по всей стране», — сказал Хусейн Арнус.

В числе приоритетных задач было возобновление работы аэропортов в Алеппо и Латакии. Их деятельность, согласно указу правительства Сирии, начнется с 21 декабря 2020 года.

Кроме этого, принято решение возобновить полеты из Эль-Камышлы, но на ограниченный период времени. В период с 21 декабря по 10 января 2021 года будет выполнено четыре рейса в крупные города страны.

В начале января 2020 года свою работу возобновил также международный аэропорт Дамаска. В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции была проведена переподготовка обслуживающего персонала, а также организована проверка прилетающих и улетающих пассажиров.