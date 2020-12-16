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Бездомный турок ограбил автомойку на 20 тысяч лир

Бездомный турок ограбил автомойку на 20 тысяч лир

Мерсин, 16 декабря. Бездомный житель Турции ограбил автомойку, на которую устроился работать, чтобы решить финансовые проблемы, сообщает издание Hurriyet.

Инцидент произошел в районе Аккент. Мужчина попросил своего знакомого устроить его на автомойку. Он заявил, что сейчас живет на улице и ему нужна работа. 

Товарищ принял турка и позволил ему спать в заведении. Однако на выходные хозяин бизнеса запер двери и не появлялся в сервисе до понедельника.

В это время грабитель находился на автомойке и задумал план по изменению своего финансового положения. Он решил украсть рабочие материалы на общую сумму 20 тысяч лир (порядка 190 тысяч рублей — прим. ФАН) и сбежать.

Однако бездомный турок не осмелился совершить побег ночью. В республике действует комендантский час в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. За нарушение карантинного мероприятия предполагается штраф размером в 3 150 лир, а мужчина не мог потратить такие деньги. Но как только действие ограничений закончилось, он покинул сервис.

В начале новой недели вернулся хозяин и обнаружил пропажу имущества. Он заявил о хищении в полицию, которая проверила записи с камер видеонаблюдения. Сотрудникам правоохранительных органов удалось опознать преступника. Тот скрывался от преследования в отеле. Жандармы задержали мужчину вместе с награбленным.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о начальнике полицейского участка в Стамбуле, который украл деньги и наркотики из отделения судебно-медицинской экспертизы.

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