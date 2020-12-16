Бездомный турок ограбил автомойку на 20 тысяч лир

Мерсин, 16 декабря. Бездомный житель Турции ограбил автомойку, на которую устроился работать, чтобы решить финансовые проблемы, сообщает издание Hurriyet.

Инцидент произошел в районе Аккент. Мужчина попросил своего знакомого устроить его на автомойку. Он заявил, что сейчас живет на улице и ему нужна работа.

Товарищ принял турка и позволил ему спать в заведении. Однако на выходные хозяин бизнеса запер двери и не появлялся в сервисе до понедельника.

В это время грабитель находился на автомойке и задумал план по изменению своего финансового положения. Он решил украсть рабочие материалы на общую сумму 20 тысяч лир (порядка 190 тысяч рублей — прим. ФАН) и сбежать.

Однако бездомный турок не осмелился совершить побег ночью. В республике действует комендантский час в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. За нарушение карантинного мероприятия предполагается штраф размером в 3 150 лир, а мужчина не мог потратить такие деньги. Но как только действие ограничений закончилось, он покинул сервис.

В начале новой недели вернулся хозяин и обнаружил пропажу имущества. Он заявил о хищении в полицию, которая проверила записи с камер видеонаблюдения. Сотрудникам правоохранительных органов удалось опознать преступника. Тот скрывался от преследования в отеле. Жандармы задержали мужчину вместе с награбленным.

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