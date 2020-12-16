Экономист рассказал, что будет с российской и мировой экономикой на фоне вакцинации

Экономика России на фоне вакцинации от коронавируса должна восстановиться к концу 2021 года. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари», экономист Александр Разуваев.

Во вторник, 15 декабря, на координационном совете в правительстве министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина от COVID-19 уже доставлена во все регионы страны. Оптовые партии российского препарата «Спутник V» прибыли в 89 региональных организаций, откуда вакцина будет распределяться по населенным пунктам.

Экономист Александр Разуваев отметил, что вакцинация обеспечит как российской, так и мировой экономике подъем после спада производства и замедления темпов экономического роста, случившиеся в период эпидемии.

«Не так много стран имеют свою вакцину, у России она есть. Вакцинация — это завершение пандемии и снятие ограничений. В связи с этим мы полагаем, что российская и мировая экономика выйдут из рецессии в будущем году», — считает аналитик.

Разуваев предположил, что наша страна справится со всеми экономическими сложностями к концу 2021 года.

«Министерство экономического развития РФ считает, что на докризисный уровень Россия выйдет в третьем квартале будущего года. Мы здесь немного консервативнее — ждем этого в четвертом квартале будущего года. Соответственно, в конце 2021 года Банк России должен начать повышать ставку. Будет восстанавливаться спрос, международные перевозки и так далее. В этом случае бюджет России вернется в профицит», — отметил экономист.

Эксперт отметил еще один важный момент выхода мировой экономики из рецессии — это подъем цен на нефть.

«Способствовать улучшению экономической ситуации будет рост цен на нефть. К тому же соглашение ОПЕК+ будет уходить в прошлое, то есть вырастут объемы добычи», — сказал экономист.

Разуваев уверен, что за счет вакцинации «все вернется на круги своя», будут решены многие проблемы, включая безработицу.

«Мы думаем, что и уровень зарплат, особенно там, где они упали, например, в сфере услуг, вернется также к концу будущего года», — отметил он.

Также экономист рассказал, что будет происходить с мировыми валютами.

«На фоне выхода мировой экономики из рецессии и на фоне оптимизма, который вызван этим, будет рост мировых фондовых индексов. Доллар к концу 2021 года может установиться на отметке 65-67 рублей, евро — 78-80. В итоге на фоне вакцинации мы ждем роста цен на нефть, роста фондовых индексов и снижение стоимость золота, потому что риски пандемии будут уходить. Вакцина должна решать проблемы экономики в России, так и в мире в целом», — подытожил эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что дефицит мигрантов в России привел к росту их зарплат и востребованности. Сокращение количества трудовых мигрантов в Петербурге из-за пандемии коронавируса привело к дефициту рабочих рук в некоторых областях городской экономики.