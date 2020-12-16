Освобожденного из плена Максима Шугалея наградили за верность Родине

Освобожденный из ливийской тюрьмы Максим Шугалей получил награду из рук руководителя партии «Родина» Алексея Журавлева. Награждение памятным знаком и грамотой, а также специальным «патриотическим» колоколом состоялось в Сыктывкаре, где Максим Шугалей находится с визитом в связи с избранием его депутатом Госсовета Коми.

В ходе визита Шугалей поблагодарил всех, кто своей поддержкой помог ускорить его освобождение, и передал свой мандат главе местного отделения ОНФ Елене Ивановой. Сам Шугалей намерен защищать права жителей Коми на федеральном уровне в рядах партии «Родина».

За мужество, проявленное во время незаконного заключения в ливийской тюрьме, Максима Шугалея наградили памятным знаком и грамотой, а также специальным колоколом.

«За верность Родине, стойкость и патриотизм!» — с такими словами представитель партии вручила Шугалею награду.

Глава партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев также передал Шугалею специальный колокол, украшенный патриотическими надписями. Среди выгравированных на колоколе цитат патриотов были изречения писателя Федора Достоевского, поэта Сергея Есенина, реформатора Петра Столыпина, президента РФ Владимира Путина.

«Тут есть и тебе благодарность, — отметил Журавлев, вручая колокол Шугалею. — Знаю, что для тебя это важно».

Затем глава партии «Родина» процитировал стихи Есенина:

«Если крикнет рать святая: Кинь ты Русь, живи в раю! Я скажу: Не надо рая, дайте родину мою».

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан были освобождены из ливийских застенков после 1,5 года заключения в пыточных условиях без предъявления каких-либо обвинений. В освобождении российских граждан важнейшую роль сыграла общественная поддержка Шугалея и Суэйфана. Привлечению внимания к судьбе россиян также помогло выдвижение Максима Шугалея в депутаты Госсовета Республики Коми от партии «Родина».