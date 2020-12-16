«Деловая Россия» просит простить кредиты предприятиям, сохранившим 70% персонала

Санкт-Петербург, 16 декабря. Эксперты, участвовавшие в пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Безработица, помощь государства и особенности трудовой миграции в условиях пандемии», высказались за изменение условий предоставления кредита на выплату заработной платы сотрудникам предприятий.

По мнению специалистов, условие сохранения 90% персонала — непосильное бремя для предприятий, пострадавших от коронавирусных ограничений. Они предлагают снизить планку несокращаемого персонала до 70%.

«Есть факторы, которые очень сложные, и предприятия об этом говорят. Многим очень сложно было сохранить персонал — практически невозможно. Если предприятие персонал не сохранило, к сожалению, оно вынуждено возвращать кредиты по средней банковской ставке. Это очень большая нагрузка на предприятия. Безусловно, это надо пересматривать», — заявил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

«Мы видим, что предприятия держат людей и несут эту нагрузку по персоналу, но задаются вопросом — а что делать дальше? Давайте снизим хотя бы до 70%», — предлагает доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ Александр Щелканов.

По словам Дмитрия Панова, комплекс мер государства по поддержке бизнеса в условиях коронавирусных ограничений оказал предприятиям большую помощь. Среди наиболее действенных мер эксперт «Деловой России» отметил налоговые послабления, которые были введены, а также мораторий на пересмотр кадастровой стоимости — по его мнению, это было серьезное послабление для предприятий.

«Хорошо зарекомендовали себя кредиты на зарплату и субсидии, которые были представлены, — это помогло сохранить штат сотрудников», — отметил Дмитрий Панов.

Сейчас «Деловая Россия» работает над тем, чтобы пролонгировать налоговые послабления и чтобы решить проблему предоставленных кредитов на зарплату более радикальным способом.