Внутренняя обстановка в США обостряется все более и более. Столкновения между сторонниками Трампа и Байдена, акции Black Lives Matter, стрельба в церквях и школах, беспрецедентный рост преступности — все это вызывает беспокойство простых граждан. Американский журналист, ведущий FOX News Channel Такер Карлсон убежден, что к ухудшению ситуации в стране приложили руку внешние силы, а именно — Джордж Сорос. Свое мнение он высказал во время авторского шоу «Сегодняшний вечер».

«Многие из самых важных выборов — это те, о которых вы ничего не слышали. Средства массовой информации едва освещают их, и большинство избирателей не знают, что они происходят. В результате небольшая группа преданных своему делу экстремистов получает возможность контролировать результаты этих выборов, часто с катастрофическими результатами», — заявил Карлсон.

В качестве примера он привел мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, который получил свою должность при поддержке со стороны населения города всего в 8,5 процента. По мнению журналиста, новый градоправитель использует свою должность для уничтожения самого большого в стране города.

«Это не та демократия, которой нас учили. Но более ясно становится, как все здесь устроено».

Джордж Сорос же в курсе того, как обойти практически любые правила. Он стал необычайно богатым, найдя способы использовать слабые места в различных системах. В начале 1990-х годов Сорос за один день заработал более миллиарда долларов на резком падении фунта стерлингов против немецкой марки. День, который во всем мире известен как «черная среда», он называет «белой средой». Именно тогда миллиардер приобрел титул «человека, который сломал Банк Англии»: Сорос начал крупные продажи ослабевающей европейской валюты, а затем, после ее обесценивания, начал скупку английских компаний, которые вслед за девальвацией фунта начали расти в цене. Свою тактику финансист неоднократно применял в других странах по всему миру.

Теперь же Сорос использует свои фонды для участия в политической жизни других стран, поддерживая нежные ему силы. Миллиардер начал финансировать политиков и политические инициативы, которые имели очень слабую народную поддержку. Но поскольку его работе уделялось мало внимания, его теневая деятельность часто достигала желаемого результата.

Как отмечает в своем материале Карлсон, в тех редких случаях, когда Сороса критиковали за подрыв ситуации в той или иной стране, он и его союзники в СМИ заявляли о фанатичной приверженности финансиста либеральным ценностям. По их словам, миллиардером движут биография угнетенного человека и опыт нахождения в немецком концлагере. Эта тактика до сих пор является безотказной.

По мнению сотрудника Fox News, обстановка во многих американских городах сейчас критическая: насилие, грабеж, убийства — а Джордж Сорос является одной из причин этого.

Дело в том, что миллиардер финансировал кампании левых экстремистов на выборах окружных прокуроров в таких городах, как Филадельфия, Сент-Луис, Чикаго и Бостон. Традиционно задача прокурора — обеспечивать соблюдение закона, но Соросу нужны были жесткие идеологи, которые вместо этого отпускали бы на свободу убийц и насильников, позволяя обществу деградировать и разваливаться.

В Лос-Анджелесе Сорос одержал пока самую большую победу. На последних выборах финансист поддержал Джорджа Гаскона, претендующего на должность окружного прокурора, потратив на его предвыборную кампанию более 2 миллионов долларов.

После избрания Гаскон полностью изменил ситуацию в регионе. Например, он пошел на смягчение уголовной системы округа и допустил послабления в наказании фигуранта резонансного дела о двойном убийстве.

10 июня 2019 года в Лос-Анджелесе 30-летний гражданин США Ретт Нельсон застрелил заместителя шерифа Джозефа Солано, находящегося не при исполнении служебных обязанностей. Незадолго до этого преступник убил российского сноубордиста Дмитрия Кольцова и совершил серию краж.

Как ожидалось, злоумышленника должна была ждать смертная казнь или пожизненное заключение. Теперь же, по решению Гаскона, убийца может получить право на условно-досрочное освобождение.

Окружной прокурор имеет право на решение о присуждении более сурового наказания для преступников, данный деятель решил отказаться от этой практики, все более смягчая действия правоохранителей.

«Ирония заключается в том, что мы точно знаем, какую политику, Гаскон, навязывает Лос-Анджелесу, и кому она причинит вред. Она будет влиять на людей, которые живут в районах с самым высоким уровнем преступности, а это самые бедные районы», — отметил Карлсон.

По его мнению, такое отношение к уголовной системе Калифорнии только усугубит ситуацию и сделает местных преступников еще наглее.

Даже самые посредственные политики США не рассматривали Джорджа Гаскона для должности окружного прокурора, именно Джордж Сорос пролоббировал его назначение. Автор программ Fox News уверен, что тем самым миллиардер меняет Америку по своему вкусу.

«Народ Лос-Анджелеса полностью осознает это, но он также знает, что ничего не может сделать, чтобы остановить это. Скорбящая мать жертвы убийства не может собрать деньги для Демократической партии или Black Lives Matter, так что никого не волнует, что она думает», — заключил ведущий.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало о том, что среди прочего Джордж Сорос причастен в том числе и к мифам о «российском вмешательстве», эксплуатируемым западными СМИ.