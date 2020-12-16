Банды Мисураты назначили вознаграждение за голову противника Башаги

Триполи, 16 декабря. Боевики Мисураты назначили награду за голову бывшего лидера группировки «Батальон революционеров Триполи» Хейсама Таджури, который в конце ноября вернулся в столицу.

Новостной Twitter-аккаунт сообщил, что экс-главарь незаконного формирования приехал в Триполи, чтобы изгнать представителей банд «министра внутренних дел» Правительства национального согласия Фатхи Башаги. Ранее, согласно информации агентства «Аль-Джамахирия», он встретился в столице с командирами ряда вооруженных формирований, в том числе с Мухаммадом Кашлафом, Ахмадом Даббаши, Мухаммадом Абу Дараа, Муаммаром Дави и Ахмадом Харуном.

عودة هيثم التاجوري إلى #طرابلس من أجل طرد الميليشياوي فتحي باشآغا منها. #ليبيا — MOHAMMED MAHJOOB (@M_MAHJOOB32) December 15, 2020

По данным 82-ого батальона армии Халифы Хафтара, банды Мисураты назначили 10 миллионов динаров (более 500 млн рублей — прим. ФАН) вознаграждения за голову Таджури.

Напомним, Фатхи Башага в 2018 году получил пост министра внутренних дел ПНС благодаря поддержке группировок из Мисураты. Боевики угрожали главе Президентского совета Файезу Сарраджу, вынудив того подписать указ о назначении.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что лидеры группировок ливийской столицы планируют совершить провокацию против главы «МВД». Таким образом боевики хотят сохранить подконтрольные им территории и влияние в государстве.