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Ливия

Банды Мисураты назначили вознаграждение за голову противника Башаги

Банды Мисураты назначили вознаграждение за голову противника Башаги

Триполи, 16 декабря. Боевики Мисураты назначили награду за голову бывшего лидера группировки «Батальон революционеров Триполи» Хейсама Таджури, который в конце ноября вернулся в столицу.

Новостной Twitter-аккаунт сообщил, что экс-главарь незаконного формирования приехал в Триполи, чтобы изгнать представителей банд «министра внутренних дел» Правительства национального согласия Фатхи Башаги. Ранее, согласно информации агентства «Аль-Джамахирия», он встретился в столице с командирами ряда вооруженных формирований, в том числе с Мухаммадом Кашлафом, Ахмадом Даббаши, Мухаммадом Абу Дараа, Муаммаром Дави и Ахмадом Харуном.

По данным 82-ого батальона армии Халифы Хафтара, банды Мисураты назначили 10 миллионов динаров (более 500 млн рублей — прим. ФАН) вознаграждения за голову Таджури.

Напомним, Фатхи Башага в 2018 году получил пост министра внутренних дел ПНС благодаря поддержке группировок из Мисураты. Боевики угрожали главе Президентского совета Файезу Сарраджу, вынудив того подписать указ о назначении.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что лидеры группировок ливийской столицы планируют совершить провокацию против главы «МВД». Таким образом боевики хотят сохранить подконтрольные им территории и влияние в государстве.

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