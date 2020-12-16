Число жертв контрафактного алкоголя в Турции продолжает расти

Бурса, 16 декабря. Еще три летальных исхода отравления контрафактным алкоголем зафиксированы в Турции, пишет En Son Haber.

По данным издания, за минувшие два дня 14 человек госпитализированы в больницу. Медики диагностировали у них отравление поддельной выпивкой. Несмотря на старания врачей, трое из них скончались в реанимации. Еще шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Полиция Бурсы провела рейды по магазинам, занимающимся реализацией алкогольной продукции. В результате проверок арестованы двое подозреваемых в причастности к поставкам контрафактного спирта.

Напомним, что жандармы изъяли более четырех тонн поддельной выпивки. Обыски проходили в торговых точках трех провинций.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пожилой турок Эрдоган Т. умер от отравления контрафактным алкоголем в курортном Измире.