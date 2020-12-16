Эксперты объяснили, как бороться с буллингом в Интернете

С таким явлением, как кибербуллинг, рискует столкнуться любой пользователь сети Интернет. Массовая травля может начаться как в сторону медийной личности, так и в отношении обычного пользователя. Эксперты рассказали ФАН, почему кибербуллинг в России набирает обороты, есть ли у государства инструменты борьбы с этой проблемой и как справиться с травлей.

Особенности травли в Сети — это анонимность и безнаказанность, считает Сергей Гребенников, директор регионального общественного центра интернет–технологий. Специалист отметил, что в России распространение кибербуллинга связано с общим повышением уровня агрессии в обществе.

«Проблема травли набирает оборот в Сети. Связано это с тем, что большое количество пользователей Интернета стали агрессивнее. От ограничений офлайн люди устали и переносят агрессию в Интернет», — заявил Гребенников.

По словам директора РОЦИТ, начать устранение проблемы необходимо с диалога между государством и интернет-площадками, а также с повышения уровня культуры в обществе.

«Я сторонник того, чтобы донести до пользователей, что оскорбления и клевета — это плохо. Нужно признать на государственном уровне, что проблема травли существует, наносит серьезный урон психике человека. Сами площадки должны оперативнее реагировать на любое хейтерство в Интернете, блокировать пользователей, нарушающих правила сообщества, без права на восстановление», — поделился мнением Сергей Гребенников.

Отсутствие у государства инструментов защиты прав человека в области интернет-травли может привести к несчастным последствиям, считает Ирина Киркора, общественный деятель, заместитель председателя совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

«Я думаю, вопрос в правоприменении. Необходимо отрегулировать механизм работы правоохранительных органов при выявлении подобных ситуаций. Поскольку клевета и травля в Интернете могут привести к трагическим событиям, которые уже невозможно исправить, наша задача — этого не допустить», — рассказала собеседница ФАН.

По словам общественницы, кибербуллинг может стать причиной других социальных проблем, существующих в Интернете, например, распространения клеветы.

«К сожалению, травля или, как сейчас часто называют на иностранный лад, буллинг, — достаточно серьезная и значительная проблема. Думаю, многие были свидетелями того, как в Интернете устраивали травлю, которая нарастала и превращалась в итоге в распространение ложной информации о человеке», — отметила Ирина Киркора.

Пользователю, столкнувшемуся с травлей с свою сторону, нужно не стесняться обращаться за помощью, советует психолог, гештальт-терапевт Людмила Суздальцева.

«Хоть у взрослого человека больше ресурсов, чем у маленького ребенка, больше опыта, больше возможности получить поддержку в других местах, но все же нет необходимости справляться с травлей самому. Он может прийти за помощью, сказать, что ему это не подходит. Он не должен оставаться в одиночестве. Если его травят на работе, как ему справиться, если он проводит там восемь часов в день?» — поделилась психолог.

Людмила Суздальцева объяснила причины поведения пользователей, занимающихся кибербуллингом, и рассказала, почему они поддерживают травлю «провинившегося перед обществом человека».