Учитель целый урок удерживал восьмиклассника в тумбочке в Волгограде

Волгоград, 16 декабря. В одной из школ Краснооктябрьского района Волгограда 14-летний подросток почти 40 минут просидел в тумбочке для хозяйственных принадлежностей. По одной из версий, его там закрыла завуч за непослушное поведение. В настоящее время такой «метод воспитания» оценивает городской департамент образования.

Инцидент произошел еще 27 ноября, но огласку получил лишь сейчас. История просочилась в соцсети и СМИ.

Началось все с того, что в средней школе №49 на перемене перед уроком истории, восьмой класс попросили выйти из кабинета. Но один из учеников остался и забрался в тумбочку для хранения хозинвентаря. Возможно, ради шутки.

Перед уроком в класс вместе с учителем истории зашла завуч Любовь Врачева. Увидев в тумбочке согнувшегося в три погибели подростка, она сначала поинтересовалась, зачем он туда залез. Мальчик сказал, что просто хотел побыть один. После чего, как утверждают одноклассники, завуч сравнила восьмиклассника с древнегреческим философом Диогеном, жившим в бочке, закрыла дверцу тумбочки и наказала учителю истории не выпускать его. Мол, пусть посидит и подумает над своим поведением. В итоге учащийся пробыл в «заточении» до конца урока, то есть практически сорок минут.

Уже дома подросток обо всем рассказал матери. Ее этот случай настолько возмутил, что она не только стала выяснять отношения в школе, но и обратилась с жалобой в местный департамент образования.

«Если мальчик провинился в том, что нарушил дисциплину, то педагоги, наверное, должны были действовать в соответствии должностной инструкцией. Разве закрыть ребенка в тумбочке – это воспитательный метод?», – задает вопрос Елена Алексеевна, мама ученика.

При этом она не отрицает, что сын попал в эту ситуацию по глупости.

Конечно, все это оказалось неприятным для чиновников. Начавшаяся по данному факту проверка явно затягивается. На момент написания статьи в департаменте по образованию администрации Волгограда комментировать инцидент пока не стали, но позднее Федеральному агентству новостей обещали дать развернутый ответ на заданные вопросы.

«Проверка продолжается. Виновные будут наказаны и привлечены к дисциплинарной ответственности», – пока так говорится всем СМИ.

В социальных сетях история стала одной из самых обсуждаемых. Большинство пользователей встали на защиту педагогов.

«Вот все те, кто жалуется на школу, заберите пожалуйста своих детей домой и обучайте их сами. Я думаю, терпение ваше закончится через неделю», – утверждает Александр Заставной.

«По мнению одноклассников, Дима хотел эпатажа. Вот и получил его по полной программе. Его никто там насильно не удерживал», – пишет Анна Момонтова.

В то же время другая часть пользователей, которая оказалась в меньшинстве, уверена, что учителя должны понести ответственность за непедагогичные методы воспитания.

«Как таких вообще к детям подпускают. Одно название педагог, я бы по-другому назвала. Надеюсь, накажут по полной программе, чтобы другим не повадно было», – надеется Ирина Нагина.

«Я считаю, что именно в этой школе педагоги, оставляют желать лучшего, потому что чувствуют свою безнаказанность, пока не прижмешь их как следует. Есть личный опыт с ребенком», – сообщает Виктор Островский.

А учитель информатики с 12-летним стажем Лена Короткова назвала бредом удержание ребенка.

«Сама педагог в этой ситуации спросила бы у мальчика, почему он не хочет выходить. Может его на переменах обижают. А уж удерживать — нонсенс», – считает она.

Чтобы понять, как относятся в самой школе к инциденту, корреспондент ФАН обратился к директору.

«В чем нарушение было у педагога? Ему было сказано: «Хочешь, сиди». Его никто не обзывал, не оскорблял. Ему даже открыли дверь, а не закрыли. И второй педагог – учитель истории, наоборот, на корточках сидела и уговаривала его выйти. А ему смешно. Я вам скажу, у Врачевой стаж более 40 лет. Это уважаемый человек, имеет министерские награды, как административный руководитель. Нареканий не было. Да и о ребенке ничего плохого не могу сказать. Но вот так себя проявил. По его словам, он хотел побыть в одиночестве. В тумбочку его никто не сажал. Он сам спрятался. Но не знаем, почему это переросло в конфликт. Не можем этого понять», – рассказала директор волгоградской школы №49 Татьяна Резникова.

Однако результатом проверки, проводимой департаментом образования, может стать дисциплинарное взыскание завучу. Причем директор образовательного учреждения уже одно такое ей объявила.

«Это за недоработку. Надо было информацию довести до исполняющего обязанности директора, так как я в то время была на больничном, рассказать, что школьник находился в тумбочке и сообщить его маме», – пояснила Резникова.

Она верит в то, что конфликт все-таки уладится мирно. Завтра состоится очередная встреча с матерью ученика, которая уже пошла на контакт с руководством школы.