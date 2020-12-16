Дефицит мигрантов в России привел к росту их зарплат и востребованности

Санкт-Петербург, 16 декабря. Сокращение количества трудовых мигрантов в Петербурге из-за пандемии коронавируса привело к дефициту рабочих рук в некоторых областях городской экономики. Из-за этого все больше трудовых мигрантов предпочитают трудоустраиваться без надлежащего оформления и получать зарплату наличными в конвертах, заявил генеральный директор ООО «Эвелсистем» Дмитрий Пестриков в эфире медиацентра «Патриот».

«Мы их всех оформляем, приобретаем патенты на работу, оформляем в компании, все оплачиваем. Но из-за того, что ощущается дефицит мигрантов, они не хотят оформляться. Если раньше они хотели оформиться, хотели работать легально — сейчас, когда их мало и они очень востребованы, они сами выбирают, где работать. Им намного проще побежать туда, где им заплатят наличкой. Это становится проблемой, теневой сферой экономики», — заявил Пестриков в эфире на тему «Безработица, помощь государства и особенности трудовой миграции в условиях пандемии».

По словам бизнесмена, штат его предприятия в Петербурге на 100% сформирован из мигрантов.

«На военных заводах, конечно, работают славяне, потому что мигрантов туда не допустят из соображений секретности. В остальных предприятиях — ритэйле, торговых центрах, уборке — трудятся в основном мигранты», — рассказал он.

При этом мигрантов не пугают перспективы быть оштрафованными за нарушение правил миграционного законодательства.

«Они получили патент, а регистрацию они пошли и купили», — пояснил Пестриков.

О другой схеме теневого рынка мигрантов в России рассказал доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ Александр Щелканов.

«До закрытия границ многие приезжали обучаться в Россию. Они получали визу на обучение, но при этом нелегально работали. И многие негосударственные вузы использовали эту схема», — рассказал Александр Щелканов (ФАН ранее писал об этом).

По словам Дмитрия Пестрикова, отчасти проблему ухода мигрантов в тень создает существующее законодательство.

«Если у мигранта патент на повара, а ресторан закрыт, мы не можем его взять на работу без приобретения нового патента. А он стоит 16 тысяч рублей ежегодно, которые мигранту необходимо заплатить, а это большие деньги. К сожалению, оформление многопрофильного патента не предусмотрено законодательством», — отметил Дмитрий Пестриков.

По мнению бизнесмена, в существующих условиях пандемии коронавируса, чтобы избежать криминализации рынка трудовых мигрантов, законодателям необходимо сделать послабления в миграционном законодательстве в плане упрощения мигрантам процедуры смены сферы деятельности.