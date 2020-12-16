Алексей Аграновский считает «зеленое мракобесие» вреднее ГМО

Генная инженерия призвана спасти животных от смертельных заболеваний, от которых у человека сегодня нет лекарств. Об этом в беседе с ФАН рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По его словам, одобрение в США генетически модифицированных свиней для использования в пищу — совершенно нормальное явление.

«Я считаю, рано или поздно ГМО войдут в наш обиход», — отметил собеседник.

По его словам, животные, как и человек, страдают от множества разных заболеваний. К сожалению, далеко не все из этих напастей специалисты научились побеждать. Об этом свидетельствую вспышки эпидемий в мире, которые приводят к забою домашнего скота. Так, специалист привел в пример репродуктивно-респираторный синдром свиней и африканскую чуму.

В то же время доктор наук признает, что далеко не все эксперименты с геномом можно признать полезными и необходимыми.

«Конечно, это дело вкуса, но творение китайских ученых я не могу одобрить. Они делают модификации аквариумных рыб. Внедряют им зеленый флуоресцентный белок от медуз. Это не опасно, просто безвкусица. Вкус важен в любом деле, в науке тоже», — поведал эксперт.

Впрочем, собеседник подчеркнул, что не уверен в безвредности новых технологий.

«Я не знаю, может ли употребление генетически модифицированных организмов привести к негативным последствиям для здоровья человека в будущем. Я не могу этого исключить. Необходимы тщательные исследования в этом направлении, а зеленое мракобесие не опирается на науку и пользуется неграмотностью некоторых людей», — подытожил Алексей Аграновский.

Ранее доктор биологических наук рассказал ФАН о своем отношении к растениям, полученным путем редактирования генома.