Преемница Шугалея в Республике Коми рассказала, чем займется на новом посту



В Сыктывкаре члены партии «Родина» встретились с освобожденным из ливийского плена Максимом Шугалеем, своим сопартийцем и представителем в региональном Госсовете. Ранее депутат объявил о том, что планирует отдать свой мандат руководителю республиканского исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Коми Елене Ивановой. Общественница рассказала ФАН, чем планирует заняться на благо региона в новой должности, почему для нее было так важно освобождение сопартийца из ливийской тюрьмы.

«Конечно, решение Максима стало для меня неожиданностью. Сначала я узнала об этом в Telegram-канале Александра Малькевича, потом мне лично позвонил Максим, узнать, как идут дела. Я рассказала о предстоящей сессии Госсовета, а он решил приехать в Коми. Я выражаю свою готовность быть следующей по списку и работать в Государственном совете на благо региона», — поделилась с Федеральным агентством новостей Елена Иванова.

Глава регионального исполкома ОНФ в Республике Коми призналась, что новость об освобождении Максима Шугалея из плена стала для нее настоящим предновогодним чудом.

«Я очень рада видеть Максима сегодня, меня поражает его сила духа. В жизни Максим производит впечатление очень сильного, мужественного человека. Сейчас он несколько подавлен, но оно понятно — ему нужны силы для восстановления. Под конец такого тяжелого, нервного года для меня лично новость об освобождении стала чудом, которое свершилось под Новый год», — заявила Елена Иванова.

Будущий депутат рассказала ФАН, с чего планирует начать свою деятельность в Государственном совете Коми.

«Основную повестку возьму с Народного фронта, буду решать проблемы граждан уже на новом уровне. Это вопросы, связанные с ЖКХ, а также много проблем, связанных с экологией. Займусь совершенствованием территориальной схемы по обращению с отходами. Сейчас мы продолжаем решать проблему аварийного жилья в разных районах Коми. Планирую войти в комитет по экологии», — изложила Елена Иванова.

Также глава ОНФ поблагодарила партию «Родина» и избирательный штаб за командную работу во время предвыборной кампании. Напомним, в сентябре 2020 Максим Шугалей, возглавив список партии «Родина» на выборах в Госсовет Коми, получил место в региональном парламенте.

«Хотелось бы отметить серьезную слаженную работу команды, которая приложила все усилия, чтобы партия «Родина» была представлена в Государственном совете, чтобы первый номер избирательного списка получил Максим Шугалей. Мы дождались его освобождения, доказали, что главный девиз партии — «Родина» своих не бросает», — заявила собеседница ФАН.

Елена Иванова поделилась, почему решила поддержать социолога Максима Шугалея и помочь выбраться ему из ливийского плена.

«Партия уже была в моей жизни, я в свое время возглавляла ее региональное отделение. У меня был сопартиец Владимир Ильич Шарпатов, это человек известный своим героическим побегом из афганского плена. Он нам со слезами на глазах рассказывал, насколько сильно ощущается любовь к Родине, когда ты находишься там, в плену. Поэтому, когда я узнала историю Максима, решила сделать все, что в моих силах, чтобы помочь его освобождению», — вспоминает глава республиканского ОНФ.

Чтобы встретиться с Максимом Шугалеем лично и решить некоторые вопросы на месте, в стратегически важном для партии регионе, в Сыктывкар прилетел председатель партии «Родина», депутат Государственной думы Алексей Журавлев. Он обсудил с Максимом Шугалеем и Еленой Ивановой вопросы экологии, позицию партии по бюджетному процессу в республике, а также передачу мандата главе регионального ОНФ.