Вызволенный из плена Шугалей готов к политической деятельности на федеральном уровне

Недавно освобожденный из ливийского плена и вернувшийся на родину социолог Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей посетил Республику Коми, где он ранее был избран в качестве депутата местного Госсовета от партии «Родина». В своей общественной приемной Шугалей и глава партии «Родина» Алексей Журавлев встретились с сотрудниками штаба и узнали, какие вопросы чаще всего задают местные жители. Как рассказали в штабе, горожан в основном волнуют социальные вопросы.

«Да, политика людей меньше волнует, но очень важно, что населению нашей республики небезразлична судьба российских граждан, оказавшихся в непростой ситуации за границей», — отметил сотрудник штаба в комментарии ФАН.

Тему продолжил депутат Госдумы, руководитель партии «Родина» Алексей Журавлев. Он указал, что россиян волнуют не только насущные проблемы, непосредственно касающиеся их жизни, но и вопросы геополитики.

«Именно поэтому у нас есть возможность решать и насущные проблемы людей, потому что здесь работает общая концепция — от простого к сложному. От ремонта в своей квартире — к пониманию важности тезиса «Жила бы страна родная», — отметил Журавлев. — У нас, слава богу, получилось освободить Максима, но есть еще ряд наших граждан, которые томятся в застенках за рубежом: и в Прибалтике, и в США. Все эти вопросы должны решаться на уровне государства».

В своем выступлении Максим Шугалей поблагодарил всех жителей Коми за поддержку и отметил, что для него мандат фактически стал билетом на родину.

«Я не был в стране почти два года, и я вижу, что многое изменилось, — рассказал Шугалей. — Да, сейчас непростые времена для всех. Моя Родина нашла возможность вытащить меня, в отличие от граждан других стран, за которых никто не заступается. Только в России я оценил колоссальный масштаб поддержки, которую мне оказывали. Горжусь мандатом и чувствую глубочайшую ответственность, чувствую в себе силы работать для людей на любых уровнях. Готов решать вопросы жизни Республики Коми, в том числе на федеральном уровне. Готов идти в бой, и верю, что мы добьемся успеха».

Глава партии «Родина» Алексей Журавлев подчеркнул, что для его однопартийцев вопрос освобождения Шугалея был принципиальным.

«Мы всегда и везде поддерживаем наших граждан, которые подвергаются политическим преследованиям за рубежом, — отметил он. — Наша идея изначально была — привлечь к ситуации с Шугалеем особое внимание не просто на уровне правительства, но и обратиться к поддержке народа. Поэтому мы и выдвинули Шугалея в депутаты местного Госсовета. И народ нас поддержал, за что мы очень благодарны».

Фактически избрание Шугалея депутатом стало импульсом для координации всех усилий по его освобождению, подчеркнул Журавлев. Он также отметил, что привлечь внимание к проблеме помогли фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2».

«Но на самом деле реальность была гораздо жестче и страшнее, чем показано в фильме», — рассказал он.

По словам Журавлева, избрание Шугалея депутатом Госсовета Коми — это большая победа, но нужно двигаться дальше.

«Мы считаем, что он политик федерального уровня и будем стремиться, чтобы в перспективе он занимался федеральной повесткой. У него для этого есть и опыт, и возможности, и желание. Думаю, его опыт бойца за права граждан будет востребован», — отметил глава партии «Родина».

Журавлев подчеркнул, что Шугалей сможет успешно решать проблемы Республики Коми на федеральном уровне, поскольку хорошо знаком с этим регионом, проблемами которого он занимался еще в 2016 году.

Руководитель исполкома ОНФ в Республике Коми Елена Иванова, к которой перешел мандат Шугалея, отметила важность того, что жители республики поддержали своего гражданина, оказавшегося в непростых условиях.

«Мы очень рады видеть Максима в наших рядах, в нашей команде и уверены, что наша совместная работа на благо региона будет продолжаться. Мы все — одна команда единомышленников, и мы готовы продолжать наше общее дело», — отметила она.

Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были освобождены из ливийской тюрьмы после 1,5 года заключения без предъявления каких-либо обвинений. В освобождении россиян значительную роль сыграла общественная поддержка, в том числе выдвижение Максима Шугалея в депутаты Госсовета Республики Коми от партии «Родина».