Жители деревни, где сгорел дом престарелых, много раз жаловались местным чиновникам

Чиновники и социальные службы Абзелиловского района Башкортостана на протяжении двух лет игнорировали крик о помощи жителей деревни Ишбулдино. Местные вместе с главой Халиловского сельского поселения Айбулатом Хайбуллиным и муниципальными депутатами писали во все инстанции с жалобой на незаконно размещенный дом престарелых и жуткие условия для проживающих в нем. Расима Махиянова ради наживы заселила немощных и ненужных людей фактически в барак без условий для проживания. Но при этом никто из чиновников не поинтересовался — почему люди, стоящие на учете соцзащиты, оказались фактически поселенными в сарай, да еще и без большей части пенсии.

Условия

Как ФАН уже сообщал, дом на Кизильской улице Расима приобрела у своего двоюродного брата Сабира Б. в 2016 году, хотя родственники пытаются убедить следствие, что он ей достался в наследство от деда. Причем сделка оформлялась почти год, так что Расиме даже пришлось обращаться с заявлением в полицию на родственника. Дом старый — 1968 года постройки, без удобств, деревянный и в нем уже давно никто не жил. Приобретался он специально под «новый проект» Расимы с громким названием «Дом Милосердия». Дом оказался маленьким — всего 38,5 кв. м (на бумагах он и сейчас такой), поэтому женщине пришлось достроить что-то вроде мансарды. На это она не получала ни разрешений, не проводились никакие исследования: все делалось на глазок и вручную.

Узнав, какой бизнес собирается открыть Махиянова, местные жители заволновались.

«Деревня маленькая, чуть более 500 человек живет, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Тут между домами просветы минимальные, а она решила открыть приют на малюсеньком участке. Причем сама Махиянова тут не живет, у нее большой дом. Жалобы в районную администрацию поступали и от муниципальных депутатов, и от главы сельсовета. Но все проигнорировали».

Позднее, когда Махиянова уже разместила людей в ветхом доме, мундепы прорвались к ней с проверкой. То, что они увидели, нельзя было назвать человеческими условиями. Там даже не было туалета с выгребной ямой. Зимой нужду справляли в ведро и выносили его на улицу.

Нарушения

В 2018 году Махиянова регистрирует ООО «Ахай», основным видом деятельности которого является оказание помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым. И тут же дает объявление в социальных сетях:

«Пансионат создан для оказания квалифицированной помощи пожилым людям, столкнувшимся в жизни с нелегким недугом. Включает все аспекты проживания и ухода за больными. Своей целью пансионат считает избавление от физических страданий и повышение качества жизни постояльцев. Предназначен для тех, кому собственная семья по тем или иным причинам не может обеспечить необходимый уход. Постоянно проживая в пансионате, больные будут получать питание. Юридический и фактический адрес: Абзелиловский район, д. Ишбулдино, ул. Кизильская д. 31».

То есть заранее зная, что она не имеет права содержать людей в доме, который считается жилым, не имеет права оказывать услуги по питанию, сознательно идет на вранье. Ни о какой благотворительности речь не идет, как утверждают родственники Расимы. По данным следствия, женщина отбирала у постояльцев 75% пенсии, хотя за ними ухаживала лишь одна сиделка. И это еще одно вранье — никаких сотрудников у Махияновой официально не числилось.

В 2019 году она регистрирует еще одно общество АНО Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)». Но опять разрешенный вид деятельности — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. Ей просто не могут разрешись проживание в доме, так как он числится, как жилой фонд и не предназначен для содержания людей и ухода за ними. Надо отдать должное — Махиянова пыталась перевести дом в нежилое помещение, но ей было отказано, после чего она обиделась на местную администрацию.

Первый проект

Соседи Махияновой по Махмутово уверены, что первым бизнес-проектом женщины стало усыновление троих детей (двое старших для Расимы — родные). Именно благодаря этим детям она стала многодетной мамой и имела несколько домов, нигде толком не работая. Лишь после 2016 года Расима устроилась продавщицей в магазин.

«Соседи неоднократно жаловались на заброшенность приемных детей, — продолжает собеседник. — Ее даже два раза привлекали к административной ответственности за то, что не следила за детьми».

Сейчас родственники Махияновой пытаются объяснить недовольство соседей в обеих деревнях элементарной завистью и распространяют слухи о возможном поджоге.

«Причины возгорания установит следствие, — рассказывает источник. — Но уже сейчас понятно, что он начался внутри дома. Необходим ряд экспертиз, чтобы понять, что же послужило источником возгорания — неисправная проводка, газовое оборудование или случайно выроненная сигарета кем-то из постояльцев. В любом случае дом был искусственно, без согласования увеличен. Там никогда не проводились проверки пожарной безопасности, так как официально этот дом — не приют, а место регистрации юридического лица».

Напомним, 15 декабря в Башкортостане сгорел незаконно действующий дом престарелых. В огне погибли 11 человек. Пятерым вместе с сиделкой удалось спастись. Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело — за причинение смерти по неосторожности. Вчера Махиянова была задержана.