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Жители деревни, где сгорел дом престарелых, много раз жаловались местным чиновникам

Жители деревни, где сгорел дом престарелых, много раз жаловались местным чиновникам

Чиновники и социальные службы Абзелиловского района Башкортостана на протяжении двух лет игнорировали крик о помощи жителей деревни Ишбулдино. Местные вместе с главой Халиловского сельского поселения Айбулатом Хайбуллиным и муниципальными депутатами писали во все инстанции с жалобой на незаконно размещенный дом престарелых и жуткие условия для проживающих в нем. Расима Махиянова ради наживы заселила немощных и ненужных людей фактически в барак без условий для проживания. Но при этом никто из чиновников не поинтересовался — почему люди, стоящие на учете соцзащиты, оказались фактически поселенными в сарай, да еще и без большей части пенсии.

Условия

Как ФАН уже сообщал, дом на Кизильской улице Расима приобрела у своего двоюродного брата Сабира Б. в 2016 году, хотя родственники пытаются убедить следствие, что он ей достался в наследство от деда. Причем сделка оформлялась почти год, так что Расиме даже пришлось обращаться с заявлением в полицию на родственника. Дом старый — 1968 года постройки, без удобств, деревянный и в нем уже давно никто не жил. Приобретался он специально под «новый проект» Расимы с громким названием «Дом Милосердия». Дом оказался маленьким — всего 38,5 кв. м (на бумагах он и сейчас такой), поэтому женщине пришлось достроить что-то вроде мансарды. На это она не получала ни разрешений, не проводились никакие исследования: все делалось на глазок и вручную.

Жители деревни, где сгорел дом престарелых, много раз жаловались местным чиновникам

Жители деревни, где сгорел дом престарелых, много раз жаловались местным чиновникам

Узнав, какой бизнес собирается открыть Махиянова, местные жители заволновались.

«Деревня маленькая, чуть более 500 человек живет, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Тут между домами просветы минимальные, а она решила открыть приют на малюсеньком участке. Причем сама Махиянова тут не живет, у нее большой дом. Жалобы в районную администрацию поступали и от муниципальных депутатов, и от главы сельсовета. Но все проигнорировали».

Позднее, когда Махиянова уже разместила людей в ветхом доме, мундепы прорвались к ней с проверкой. То, что они увидели, нельзя было назвать человеческими условиями. Там даже не было туалета с выгребной ямой. Зимой нужду справляли в ведро и выносили его на улицу.

Нарушения

В 2018 году Махиянова регистрирует ООО «Ахай», основным видом деятельности которого является оказание помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым. И тут же дает объявление в социальных сетях:

«Пансионат создан для оказания квалифицированной помощи пожилым людям, столкнувшимся в жизни с нелегким недугом.

Включает все аспекты проживания и ухода за больными.

Своей целью пансионат считает избавление от физических страданий и повышение качества жизни постояльцев.

Предназначен для тех, кому собственная семья по тем или иным причинам не может обеспечить необходимый уход.

Постоянно проживая в пансионате, больные будут получать питание.

Юридический и фактический адрес: Абзелиловский район, д. Ишбулдино, ул. Кизильская д. 31».

Жители деревни, где сгорел дом престарелых, много раз жаловались местным чиновникам

То есть заранее зная, что она не имеет права содержать людей в доме, который считается жилым, не имеет права оказывать услуги по питанию, сознательно идет на вранье. Ни о какой благотворительности речь не идет, как утверждают родственники Расимы. По данным следствия, женщина отбирала у постояльцев 75% пенсии, хотя за ними ухаживала лишь одна сиделка. И это еще одно вранье — никаких сотрудников у Махияновой официально не числилось.

В 2019 году она регистрирует еще одно общество АНО Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)». Но опять разрешенный вид деятельности — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. Ей просто не могут разрешись проживание в доме, так как он числится, как жилой фонд и не предназначен для содержания людей и ухода за ними. Надо отдать должное — Махиянова пыталась перевести дом в нежилое помещение, но ей было отказано, после чего она обиделась на местную администрацию.

Первый проект

Соседи Махияновой по Махмутово уверены, что первым бизнес-проектом женщины стало усыновление троих детей (двое старших для Расимы — родные). Именно благодаря этим детям она стала многодетной мамой и имела несколько домов, нигде толком не работая. Лишь после 2016 года Расима устроилась продавщицей в магазин.

«Соседи неоднократно жаловались на заброшенность приемных детей, — продолжает собеседник. — Ее даже два раза привлекали к административной ответственности за то, что не следила за детьми».

Сейчас родственники Махияновой пытаются объяснить недовольство соседей в обеих деревнях элементарной завистью и распространяют слухи о возможном поджоге.

«Причины возгорания установит следствие, — рассказывает источник. — Но уже сейчас понятно, что он начался внутри дома. Необходим ряд экспертиз, чтобы понять, что же послужило источником возгорания — неисправная проводка, газовое оборудование или случайно выроненная сигарета кем-то из постояльцев. В любом случае дом был искусственно, без согласования увеличен. Там никогда не проводились проверки пожарной безопасности, так как официально этот дом — не приют, а место регистрации юридического лица».

Напомним, 15 декабря в Башкортостане сгорел незаконно действующий дом престарелых. В огне погибли 11 человек. Пятерым вместе с сиделкой удалось спастись. Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело — за причинение смерти по неосторожности. Вчера Махиянова была задержана.

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