Астролог Лозанчич рассказала, для кого 2021 год выдастся удачным

Для всего мира 2020 год выдался необычным и как минимум непростым. Астропсихолог Инга Лозанчич объяснила ФАН, что сложный год был предначертан на небесной сфере, а также рассказала, каким будет 2021 год.

Редкое соединение

Планеты на небесной сфере совершают аспекты, которые влияют на все события во вселенной на вибрационном уровне. То, что 2020 год выдастся крайне сложным и необычным, было понятно по положению планет еще в 2019 году, отметила астропсихолог.

«Положение планет на небесной сфере год назад было таково, что год по всем параметрам обещал быть с жесткими ограничениями: в знаке Козерог несколько раз за год происходило соединение Плутона, Сатурна и Юпитера. Козерог — это земной знак, означающий ограничения, порядок, дисциплину», — объяснила собеседница ФАН.

Лозанчич отметила, что Плутон находился в Козероге уже несколько лет, Сатурн пришел два года назад и только в этом году подошел к соединению с Плутоном. Соединение этих планет дало концентрацию энергии, которая явно не идет на творчество, гуманизм, а наоборот, дает жесткие ограничения. Юпитер мог несколько смягчить влияние Плутона и Сатурна, потому что Юпитер — это «большой папа» Земли в солнечной системе, он никогда не сделает плохо.

«Соединение Сатурна и Плутона — это одна из самых жестких комбинаций, которая бывает раз в 32 года», — добавила астропсихолог.

Следующий, 2021 год, будет сильно отличаться от текущего, подчеркнула Лозанчич. Она отметила, что изменения уже происходят на этой неделе — Сатурн и Юпитер переходят в знак Водолей. Кроме того, текущая неделя началась с солнечного затмения, что тоже сулит перемены.

«На этой неделе и Сатурн, и Юпитер переходят в знак Водолей. Все это происходит в полосе действия солнечного затмения. Это сильнейший символ, дающий основания предположить, что таких ограничений в следующем году не будет. Водолей — это освобождение», — объяснила астролог.

По словам Лозанчич, 2021 год будет крайне интересным для творческих, предприимчивых людей, которые стремятся к новым знаниям. Более этого, 2021 год станет символом объединения.

«Водолей — это символ планетарного братства: только объединившись, люди могут решить проблемы. Он ясно дает понять, что мы все на одном корабле, и нашу Землю объединяют не только потрясения. Это будет год позитивных, правильных объединений людей», — добавила собеседница ФАН.

За этот год люди убедились, что мы все связаны, у нас общие проблемы и решать их нужно сообща, подчеркнула астролог. Такая высокая задача перед всем миром будет осознаваема и на правительственных уровнях, чтобы принимались какие-то решения. Конечно, развитие искусственного интеллекта будет идти вперед большими шагами.

Принять изменения

Астролог объяснила, почему к грядущим изменениям стоит подойти сознательно. Лозанчич объяснила, что необходимость перемен почувствуют все люди, но те, кто понимают их причины, будут принимать их осознанно.

«Если мы подходим сознательно к тому, что происходит, то мы притягиваем сознательные потоки. На что ты настраиваешься, то и получаешь. Нужно настраиваться на собственный прогресс и собственное развитие. Когда человек этим озабочен, у него хорошие перспективы и возможности. Нужно настраиваться на состояние активного взгляда на мир, он и притягивает ситуации», — сказала она.

Даже те люди, которые не интересуются влиянием планет, тоже почувствуют изменения, но для них это пройдет как нервное перенапряжение и раздражение.

«Есть два уровня — менять что-то от необходимости, от раздражения, а другая — от осознанности», — отметила астролог.

Желание что-то изменить будет у многих, потому что в течение всего года будет формироваться «квадрат» между транзитным Ураном в Тельце и транзитным Сатурном, который переходит в Водолей, пояснила эксперт в области астрологической практики. Наиболее сильные изменения могут произойти весной, а затем летом.

Даже если человек ничего не знает, у него начнется нервозность, неудовлетворенность, и к этому лучше прислушиваться и идти навстречу изменениям, посоветовала специалист.

«Всем тем, кто занят какими-то проектами, идеями, у кого есть желание реализовать свой потенциал и улучшить мир вокруг себя, свою жизнь, возможности открываются в 2021 году», — заключила Лозанчич.

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