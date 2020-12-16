Жители Закарпатья просят у ЕС защиты от украинских националистов

Активисты общественных организаций этнических венгров Закарпатской области Украины обратились к руководству Европейского союза с просьбой оказать им помощь в борьбе против украинских крайне правых группировок, угрожающих провести на территории от Чопа до Хуста так называемые «зачистки от сепаратистов». По некоторым данным, только за последние несколько дней травле со стороны националистических структур подверглись до пяти тысяч местных жителей, говорящих преимущественно на венгерском и русском языках. Как утверждают авторы обращения, официальный Киев оказался не в состоянии обеспечить безопасность нацменьшинств Закарпатья. Сможет ли это сделать ЕС — выяснял корреспондент ФАН.

Видеоматериалы, распространенные по каналам соцсетей, шокировали международную общественность. На кадрах, снятых 27 ноября на въезде в закарпатский город Берегово (юго-запад региона), человек, одетый в камуфляжную форму одного из так называемых добровольческих батальонов АТО, пригрозил «всем венграм Закарпатья «физической расправой».

«Мы знаем каждого из вас, кто получил мадьярский (венгерский. — Прим. ФАН) паспорт, кто живет на деньги Будапешта. Знаем, где вы работаете и где находятся ваши дети. Придем и разберемся с вами и вашими (было употреблено нецензурное слово. — Прим. ФАН) отпрысками».

Поводом для такого «выступления» стало исполнение депутатами местной Сюртовской территориальной общины гимна Венгерской Республики. Пикантность ситуации заключалась в том, что гимн соседнего государства прозвучал во время принятия народными избранниками присяги на верность «громаде». В этой связи СБУ уже начала специальную проверку относительно «развития сепаратистских настроений», однако украинским радикалам этого показалось мало».

Они (депутаты Сюртовской общины. — Прим. ФАН) либо уберутся в Будапешт, либо будут показательно наказаны здесь», — резюмировал на камеру дешевого мобильного телефона мужчина в балаклаве и курточке с эмблемой «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории РФ).

Нервозную обстановку усугубил еще один «инцидент». Накануне в населенном пункте Батьеве (западный регион Закарпатья) воспитанники местного детского сада имели неосторожность при подготовке к новогодним праздникам спеть старую венгерскую рождественскую песенку «Люди в ожидании чуда». В адрес директрисы дошкольного учреждения сначала посыпались прямые угрозы со стороны «сознательных украинцев», а затем неизвестные попытались поджечь ее дом.

«Мы больше не можем существовать в условиях страха, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей один из авторов обращения к ЕС, житель приграничного с Венгрией города Чоп Георгий (Дъердь) Миклош (фамилия изменена). — Эти люди (речь идет о членах праворадикальных структур Украины. — Прим. ФАН) хотят, чтобы мы и наши дети ходили в шароварах и вышиванках, пели оды в честь бандеровцев и «героев Майдана». Но что делать с простыми людьми, которые просто хотят сохранить свою самобытность и не лезть в политику?»

Собеседник ФАН посетовал на то, что Украина постепенно перестает быть «многонациональным толерантным государством».

Похоже, с последним мнением, наконец, согласились в отдельных инстанциях Евросоюза. Согласно официальной информации, депутаты Европейского парламента (ЕП) от Венгрии обвинили Украину в нарушении прав и свобод национальных меньшинств Закарпатья. По некоторым данным, в настоящее время в ЕП будет рассмотрен документ о мерах давления на Киев для «обеспечения безопасности культурного развития этнических групп отдельно взятых украинских регионов».

«В этой связи Брюссель может ввести в отношении Украины определенные политические санкции, включая блокировку ратификации договора по широкой интеграции Киева в структуры Североатлантического альянса, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН европейский правозащитник Александр Митц. — Вполне возможно, на этом фоне украинские власти найдут управу на распоясавшихся ультраправых «патриотов».

Найдут — пообещали в Киеве. По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, каждый доказанный факт угрозы в адрес представителей этнических меньшинств Закарпатья «будет расследован самым тщательным образом». Впрочем, независимые эксперты, утверждающие, что деятельность ряда украинских крайне правых группировок «курируется» тем же Киевом, настроены скептически. Дескать, со временем упомянутые этнические венгры могут быть обвинены в «подрыве устоев Незалежной».

1 Организация запрещена на территории РФ.