ЦИК планирует обеспечить все избиркомы сейф-пакетами

Центральная избирательная комиссия в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году планирует оснастить все избиркомы отдельными сейфами для хранения избирательной документации. Об этом рассказала в глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает ФАН.

«В преддверии федеральной кампании обязательно постараемся обеспечить всех отдельными сейфами, — сказала она. — Сейчас те комиссии, кто будет до 30 мая проводить выборы, тоже уж найдите отдельные сейфики, не такая уж это большая проблема».

По мнению Эллы Памфиловой, сейф-пакеты, бюллетени должны храниться отдельно от другой документации. Они также должны быть под прицелами видеокамер, добавила она.

Отметим, действующим законодательством разрешается проведение выборов в течение нескольких дней. При этом допускаются две формы голосования — в помещении для голосования и вне его, с помощью переносных ящиков.

Как уточнила глава Центризбиркома, рассмотренный сегодня временный порядок предусматривает, что в каждый день голосования, за исключением последнего, бюллетени из переносных ящиков перемещаются в сейф-пакеты. При этом это происходит сразу, обязательно в присутствии наблюдателей, для каждого из переносных ящиков используется отдельный сейф-пакет, который запечатывается с помощью индикаторной пломбы. При попытке снять эту пломбу, факт нарушения целостности пакета должен быть четко виден, отметила она.

«Сейфы, в которых будут храниться сейф-пакеты, должны находиться в зоне видеонаблюдения круглосуточно», — сообщила Элла Памфилова.

Глава ЦИК обратила особое внимание на необходимость правильного хранения сейф-пакетов с бюллетенями избирателей, проголосовавших досрочно.