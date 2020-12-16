Чуть более ста лет назад во время гастролей в Мексике оперной певице Аделине Патти президент страны преподнес роскошный букет цветов, в котором сидела миниатюрная собачка. Кроха настолько впечатлила артистку, что та брала ее с собой на гастроли и никогда с ней не расставалась. Так началась история всеобщего признания и безграничной любви к породе, которая до сих пор остается самой маленькой в мире.

Как появилась порода собак чихуахуа

Но история этих малышей куда длиннее и интересней. В отличие от большинства пород, которые были выведены только в 19–20 веках, чихуахуа — чистокровная древняя собака родом из Мексики. Представители этой породы были любимцами ацтекских принцесс, их разводили индейцы майя. А многими веками ранее древние племена ольмеков приносили этих малышей в жертву богам и устраивали роскошные захоронения с их владельцами, чтобы псы помогли душе хозяина добраться до загробного царства.

Из Мексики чихуахуа впервые попали в США в конце 19 века. Предприимчивые торговцы заметили интерес американцев к этим милым собачкам и начали привозить их на продажу. А так как покупали малышей в мексиканском штате Чиуауа, то со временем это название и закрепилось за породой. Кстати, породу чихуахуа через «х» называют только в русскоговорящих странах. Нигде в мире звук «х» в ее названии не произносится.

Из США собачки оказались в Европе, а история их появления в СССР и вовсе похожа на сюжет фильма. Двух представителей породы, мальчика Спэнки и девочку Донну Тессу, подарил Никите Хрущеву борец за коммунизм и революционер Фидель Кастро. Малыши, названные Миштером и Мушинкой, перекочевали в дом дочери Хрущева, Галины, которая озаботилась разведением породы в Союзе.

К решению задачи она привлекла Евгению Жарову, заводчицу и кинолога, которую считают одним из авторов породы русский той. Так малыши стали популярными среди советской элиты, а позже перекочевали и в народ. А собачка Мушинка даже успела сняться в кино. Именно ее можно увидеть в руках забавного куплетиста Бубы Касторского в «Неуловимых мстителях».

Особенности породы

Чихуахуа — собаки миниатюрные. По стандарту породы, их вес не должен превышать 3 кг, но и быть менее 0,5 кг тоже не может. Идеальный вес представителя — 1,5–2 кг, а вот к росту у стандарта требований никаких нет. Теоретически в холке он может быть любым, но заводчики придерживаются определенных правил. Идеальным будет считаться кобель «квадратной» формы, то есть с одинаковой длиной корпуса и высотой в холке. Суки могут быть чуть длиннее, и это не считается нарушением требований.

Породу разделяют на два типа.

Короткошерстные чихуахуа. Они же гладкошерстные. У этих малышей плотная короткая шерсть, равномерно облегающая тело. Она мягкая и пушистая, допускается наличие подшерстка, и в этом случае шерстка может быть чуть длиннее. Считаются одной из самых беспроблемных в уходе за шерстью пород. Короткошерстных чихуа не нужно регулярно вычесывать, а уход за шерстью требуется только в период линьки, которая происходит дважды в год — весной и осенью.

Длинношерстные чихуахуа. У таких собак шерстка объемная и шелковистая, ровная или с небольшими волнами. На ушках и шее, задних лапах и хвосте может быть более длинной и пушистой, чем по всему телу.

При этом разделения породы по размеру не существует, так что мини-чихуахуа или карликовые — это не отдельная ветвь стандарта, а скорее особенность конкретной собаки. Как и форма головы, которую ранее подразделяли на «яблоко» и «оленя». Первая — с выразительно округлым лбом, широко расставленными круглыми глазами и коротким носом. Вторая — более утонченная, с вытянутым носиком, не слишком большой головой и крупными ушами. Однако в стандарте разделения по форме головы нет, а слишком удлиненный нос и «легкая» голова даже могут считаться браком. Это стоит учитывать при выборе щенка чихуахуа.

Вот несколько особенностей экстерьера породы, на которые стоит обратить внимание.

Короткая, прямая мордочка. Он основания к носу она сужается, а сам нос тоже короткий и может казаться «курносым». В целом, морда воспринимается «сухой», плотной: губы плотно поджаты, щеки почти незаметны. Прикус должен быть правильным: верхняя челюсть располагается строго над нижней и слегка выступает за нее.

Большие круглые глаза. Иногда можно увидеть собак с глазами «на выкате», но по стандарту такое строение морды не допускается. Глаза у чихуахуа, действительно, большие и выразительные, но слишком выпуклыми они быть не должны. Цвет их, как правило, насыщенный темный, но если попадается щенок со светлыми глазками, это тоже норма.

Большие уши. Они выглядят непропорционально крупными по отношению к маленькой голове и столь же небольшому туловищу. А потому кажется, что у этих собачек всегда ушки на макушке. Они почти идеальной треугольной формы.

Короткая шея. У мальчиков она может быть длиннее, чем у девочек, но всегда довольно широкая и выглядит крепкой, даже мускулистой.

Как впрочем, и все тело: это поджарые с абсолютно ровной спиной, без выраженной холки, с крепким крупом и широкой грудью собаки. Высоко поставленный хвост, который может загибаться к пояснице бубликом или торчать вверх саблей, придает им шаловливый и задорный вид. Хвостик по стандарту не должен опускаться ниже уровня спины и тем более висеть между задних ног, даже когда собачка спокойна.

В отношении окраса нет четких требований. Шерсть чихуахуа может быть любого цвета: белого, голубого, лилового, коричневого, черного. Всего насчитается около 40 вариантов окрасов, причем сочетания основных цветов шерсти могут быть самыми разнообразными. Единственный, исключенный стандартом окрас, — это мерль, при котором шерсть неравномерно окрашена пятнами одного цвета, но разных оттенков, — от темного к светлому. Считается, что такой окрас характеризует генные нарушения у собаки.

Характер чихуахуа

Когда этот малыш двигается, кажется, что перед вами — пружинка. Он бежит энергично, на все обращает внимание, готов кидаться из стороны в сторону, чтобы изучить все вокруг. Он очень любопытен и бесстрашен, при этом совершенно не осознает своих малых размеров. А потому даже слишком смело подходит к собратьям значительно больше него и не стесняется выразительно подавать голос и облаять каждого, кто ему придется не по душе.

По характеру чихуахуа, конечно, не бойцы. Они — настоящие компаньоны, но слишком шаловливые. Если сравнивать их с людьми, то это будет бесконечно активный и безрассудный друг, готовый ввязаться в любую авантюру и всегда настроенный на новые впечатления. У них исключительно живой темперамент и море энергии, которую нужно куда-то тратить. Но при этом собака не станет заигрывать с посторонними и незнакомыми ей людьми. Напротив, она относится к каждому незнакомцу с подозрением и вовремя включает сигнал тревоги: любой, кто приблизится к владельцу, получит порцию громкого, настойчивого лая.

При этом с самим хозяином эта собачка будет очень ласковой и милой. Она готова лежать у его ног и спать с ним под одним одеялом. Поэтому нередко маленьких чихуахуа заводят, как собак-компаньонов для одиноких пожилых людей. Рядом с таким «будильничком» человеку всегда будет радостно, а если в доме или во дворе появится чужак, песик обязательно предупредит об этом.

Привязанность к владельцу может быть настолько сильной, что в его отсутствие собака будет тосковать, отказываться от еды. А когда рядом с хозяином оказываются другие люди, чихуахуа становится настоящим ревнивцем, не допускающим, чтобы хоть кто-то касался его человека. Чтобы избежать перегибов в поведении и развития агрессии, нездоровой гиперпривязанности, заводчики советуют с первых дней приучать пса к одиночеству, если вы планируете оставлять его дома одного на целый день, и к общению с другими людьми.

Несмотря на то, что чихуахуа кажутся карликовыми и могут восприниматься глупыми несмышленышами, собаки этой породы считаются интеллектуально развитыми. Они отлично понимают, кто в доме хозяин. И если не заниматься дрессировкой с первых дней, позволять собаке все и не ограничивать ее ни в чем, очень скоро в доме появляется настоящий тиран, справиться с которым будет сложно. А потому хозяину важно уделять внимание воспитанию питомца, приучать к основным командам, дисциплине и изначально не допускать того, чего вы не хотели бы видеть в поведении собаки в будущем.

С маленькими детьми чихуахуа не сильно дружат. Скорее они их терпят, но лишь до тех пор, пока малыши не причиняют им дискомфорта и тем более боли. Дети же, видя в этих собачках, милую «игрушку», могут ненароком нарваться на предупреждающий рык или звонкий лай. Агрессию собаки не проявляют, это — исключение из правил. Но и весело играть с детьми и тем более терпеть тисканья и обнимашки они не будут, а потому эту породу нельзя считать идеальным выбором для семей, где есть малыши.

Плюсы и минусы чихуахуа

Плюсов у породы, действительно, много. Во-первых, благодаря компактному размеру собак удобно держать в квартирах, даже небольших. В одном доме отлично уживаются и ладят пара малышей одного пола. Их компактность позволяет решить вопрос с туалетом: если хозяину сложно выводить питомца на улицу, туалетом легко становится собачий или даже кошачий лоток без наполнителя.

Во-вторых, они беспроблемны в уходе. Ни купать, ни обрабатывать глаза и уши собакам не нужно. Если песик длинношерстный, то его потребуется периодически вычесывать, чтобы в шерстке не появлялись колтуны.

Вопрос, чем кормить чихуахуа, решают, исходя из удобства владельца. Если хозяину хочется держать малыша на натуральном корме, он может попробовать подобрать объем рациона и основные продукты. Но заводчики рекомендуют все же выбирать готовый корм для чихуахуа из кормов супер-премиум класса. Из-за компактных размеров собак сложно угадать, сколько именно мяса и другой еды им нужно в день. А постоянное переедание негативно отражается на их здоровье. Используя же готовый корм, достаточно соблюдать рекомендованную производителем дозировку. И в этом случае собачка демонстрирует еще одно свое преимущество: они очень экономны в плане кормления. Сухого корма такому малышу нужно совсем немного, и расходы на кормление будут минимальными.

В домашних условиях чихуахуа живут в среднем 14–16 лет, а при должном уходе и правильном кормлении иногда доживают и до 20 лет. Это еще одно достоинство собак маленьких пород. Плюс долгожительство определяется и характеристиками породы. Чихуахуа обладают отменным здоровьем от природы, для них не характерны болезни сердца, сосудов, суставов.

Но есть у породы и недостатки.

Низкая устойчивость к холоду. Родина мини-собачек — жаркая Мексика, а потому жару они переносят куда легче, чем холод. В жаркую погоду им достаточно места в тени и доступа к питьевой воде. А вот с холодом они справляться не умеют. Поэтому зимой теплый гардероб для этой собаки — не баловство хозяина, а жизненная необходимость. Теплый комбинезон или хотя бы шерстяной свитер помогут питомцу легче выносить холода.

Миниатюрность. Компактный размер считается главным достоинством породы, так как собачек можно носить даже в небольшой сумке и кармане пальто, а брать питомца с собой в поездки, как правило, не обременительно. Но эта же особенность служит и недостатком, так как из-за миниатюрности щенка легко не заметить, случайно толкнуть и нанести ему травму. Поэтому, заводя питомца, нужно побеспокоиться о его безопасности и оборудовать в квартире вольер, где малыш сможет отдыхать и гулять без рисков. А когда он подрастет, важно контролировать его общение с другими собаками. Излишне активный нрав может не понравиться великану вроде овчарки или добермана или вызовет у них встречное желание поиграть, что также может закончиться травмой миниатюрного чихуахуа.

Склонность к гипогликемии. Мини-чихуахуа страдают склонностью к резкому снижению уровня сахара в крови. Это происходит из-за чрезмерной активности собачки и при нарушении режима кормления. Питомец может израсходовать энергию, полученную из пищи, слишком быстро, из-за чего у него буквально не остается сил. Выявить это состояние несложно. Малыш, еще недавно весело бегавший вокруг, вдруг становится пассивным, прикладывается на ковер или в лежак. В тяжелых случаях могут развиваться судороги. В эти минуты собаке нужна экстренная помощь: владелец должен иметь в аптечке раствор глюкозы, который втирают псу в десны. Это помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Но допускать подобных приступов нельзя, поэтому важно следить, чтобы питомец регулярно и полноценно питался.

Сколько стоит чихуахуа

Миниатюрность и веселый нрав сделали чихуахуа популярной городской породой. А потому стоимость этих малышей может кусаться. Средняя цена собачки составляет 40-50 тысяч рублей. Покупать щенка лучше в питомнике, который специализируется на этой породе. Брать с рук всегда рискованно, так как нет гарантии, что пес будет обладать всеми характеристиками породы, родословной и документами.

Конечно, отсутствие документов не делает питомца менее любимым. Но наличие родословной и происхождение из питомника гарантирует соответствие собачки требованиям породы. А это значит, что вы изначально можете быть уверенными в ее характере и состоянии здоровья. Щенок неизвестного происхождения может оказаться излишне агрессивным или, наоборот, пассивным, болезненным. И дорога на выставки собак для вас, конечно, будет закрыта.

Клички для чихуахуа

Считается, что имя отражается на характере питомца, а потому называйте малыша так, каким хотите видеть его в будущем.

Имена мальчиков могут быть бойцовскими, например, Рембо, Тайсон или Хантер. В сравнении с миниатюрным песиком такие клички будут звучать забавно, но не безосновательно. Бойцовских качеств у мальчиков чихуахуа хоть отбавляй. Более аристократично будут звучать Арчи, Принц, Оскар, Дэни, Ричи. Можно вспомнить и мексиканское происхождение малыша и назвать его Амиго. Отлично сочетаются с озорной внешностью веселые клички Шустрик, Фунтик, Кипиш, Бублик, Персик и другие.

Имена девочек, как правило, элегантны и милы, как и сами собачки: Адель, Эмми, Фелисия, Мориса, Белла, Грация, Леди, Николь — вариантов масса. Можно назвать кроху и прикольным именем, ей подойдет Пуговка, Кнопка, Мушка, Фифа, Ляля. Или на американский манер: Хеппи, Бебби, Жюли, Блеки, Голди — эти имена могут отражать как характер малышки, так и ее окрас.