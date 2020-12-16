Политолог назвал большой уступкой Украины продление особого статуса Донбасса

Продление закона об особом статусе Донбасса — это самая большая уступка, на которую готов пойти Киев. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Продление закона об особом статусе

Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Решение поддержали 304 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Согласно этому закону, временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на срок до 31 декабря 2021 года включительно, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — говорится в тексте документа.

Этот документ еще должен будет подписать президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступил в силу со дня опубликования в официальной прессе.

Удар по Европе

Как отметил Дмитрий Родионов, Украина сделала то, что от нее требовала Европа. При этом этот закон изначально незаконен, так как минский протокол требует согласования его с республиками, а этого не было.

«Понятно, что он ни дня не работал, так как был принят с оговоркой, что вступит в силу только после получения контроля над границей, — в нарушение порядка, прописанного в Минских соглашениях. Он был мертворожденным изначально и принимался под давлением Запада для создания видимости того, что Киев что-то выполняет. Понятно и то, что попытки Запада придать ему хоть какую-то легитимность через внедрение в него «формулы Штайнмайера» провалились из-за невменяемости киевских властей, отказывающихся даже красиво делать вид, что они верны своим обязательствам», — пояснил Дмитрий Родионов.

Тем не менее, заметил политолог, если бы закон не продлили — это выглядело бы уже совсем «пошло и неприлично». Это затруднило бы Европе в дальнейшем поддержку Киева.

Нужно было создать иллюзию хоть чего-то, и закон просто продлили. Потому что отказ от этого шага стал бы ударом не столько по имиджу Украины, сколько по имиджу Германии и Франции, которые вроде как ответственны за своих подопечных.

«Но надо понимать, что это самая большая «уступка», на которую готов пойти Киев. И ничего тут не изменилось при Зеленском и не изменится при его сменщике. Тут, как говорится, не лица, а всю систему менять надо. Но европейцев это вполне устраивает, так как дает возможность делать вид, что Украина все выполняет, а процесс тормозится из-за якобы бездействия России. Статус кво их пока вполне устраивает», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.