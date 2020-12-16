Шугалей обсудил ряд важных вопросов с председателем партии «Родина»

Сыктывкар, 16 декабря. Глава партии «Родина» и депутат Госдумы России Алексей Журавлев прибыл с рабочим визитом в Сыктывкар, чтобы встретиться с освобожденным социологом Максимом Шугалеем.

По словам парламентария, итоги выборов возлагают на партию «Родина» большие обязательства. Жителей Республики Коми необходимо поддержать на государственном уровне, добавил политик.

Плюс ко всему депутат провел переговоры с Шугалеем и главой ОНФ Коми Еленой Ивановой по вопросам экологии в регионе. Стороны также обсудили передачу депутатского мандата Шугалея для Ивановой.

Российский социолог в очередной раз напомнил, что продолжит трудиться на благо населения республики в общественной приемной, которая будет называться «Приемная Шугалея — Ивановой».

Также сегодня в 16 часов состоится первый полноценный пресс-подход Максима Шугалея. Свои вопросы вы можете отправить представителю Максима — главе ФЗНЦ Александру Малькевичу в Telegram (@Mccevich).