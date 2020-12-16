Заболевший COVID-19 Сергей Маковецкий назвал проблему посерьезнее коронавируса

Москва, 16 декабря. Российский и советский актер театра и кино Сергей Маковецкий в эксклюзивной беседе с ФАН прокомментировал новости о своем заболевании новой коронавирусной инфекцией. Артист заверил, что волноваться не о чем.

«Не беспокойтесь, все хорошо», — сказал актер ФАН, добавив, что есть куда более серьезные проблемы.

Маковецкий заявил, что снижение загрузки зрительных залов до 25% из-за пандемии COVID-19 — неоправданно.

«Театр — это не самое страшное место, где люди заражаются коронавирусом», — уверен собеседник ФАН.

По мнению актера, театры внимательно следят за тем, чтобы люди сидели в масках и соблюдали безопасную дистанцию в 1,5 метра. Тем не менее, новые ограничения стали серьезной угрозой для театров.

«Когда загрузка была 50%, театры выходили в ноль, ни о каких заработках не было и речи, — считает артист. — Сейчас, при загрузке 25%, театры еле-еле выдерживают, а ведь у всех актеров есть семьи».

Маковецкий подчеркнул, что коронавирусные ограничения никак не повлияли на качество актерской игры.

«Актеры, выходя на сцену, не считают количество зрителей. Они играют не на 25%, а на все сто», — отметил он.

В качестве возможных мер поддержки театра артист отметил субсидии государства.

«Если бы театр продавал 25% билетов, а государство доплачивало бы еще за четверть мест, театры могли бы выжить», — заявил актер.

Народный артист России Сергей Маковецкий известен благодаря спектаклям на сцене Театра им. Вахтангова, а также многочисленным ролям в кино, среди которых наиболее известны «Жмурки», «Брат-2», «12».

Ранее сообщалось, что 62-летний актер заразился коронавирусом и в настоящий момент находится на домашнем карантине под наблюдением медиков.