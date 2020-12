Зачем Турция перебрасывает истребители в Ливию

Весной 2020 года силы ливийского Правительства национального согласия (ПНС) при поддержке Турции захватили у войск маршала Халифы Хафтара авиабазу Аль-Ватыя у границы с Тунисом. Следом за штурмом появились предположения о ее передаче Анкаре для создания постоянного крупного турецкого форпоста на западе Ливии, однако после вступившего в силу перемирия разговоры об этом затихли.

Вновь об Аль-Ватые вспомнили в начале декабря 2020 года на фоне участившихся рейсов турецкой военно-транспортной авиации. Спутниковые снимки базы выявили как развертывание по ее периметру комплексов ПВО, так и проведение работ по реконструкции аэродромной инфраструктуры. Это указывает на то, что Турция намерена перебросить на Аль-Ватыю состоящие у нее на вооружении ударные самолеты — многофункциональные истребители F-16. Их появление в Ливии может означать конец перемирию и возобновление силами ПНС боевых действий.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» разбирается в слухах о переброске турецких самолетов на ливийскую авиабазу и рассказывает о том, зачем это нужно Анкаре.

Предыстория

25 марта 2020 года силы ПНС при поддержке Турции начали наступление на подконтрольную войскам Халифы Хафтара авиабазу Аль-Ватыя у границы с Тунисом. Для Ливийской национальной армии (ЛНА) она играла стратегическое значение: это был единственный хорошо укрепленный пункт к западу от Триполи. Контроль над ним позволял не только осуществлять операции в этой части страны, но и прикрывать фланг ударной группировки под городом, которая осуществляла штурм Триполи с юга.

18 мая ПНС полностью овладели Аль-Ватыей, после чего появились сообщения о передаче авиабазы в пользование Турции.

Декабрьское обострение

С июня 2020 года в Ливии действует режим перемирия, и на фоне прекращения боевых действий турецкие планы обосноваться на Аль-Ватые на некоторое время выпали из информационной повестки. Связанные с ЛНА аккаунты в соцсетях и вовсе утверждали, что под давлением Египта Турция была вынуждена вывести оттуда все свои подразделения вплоть до демонтажа комплексов ПВО.

Но данная информация оказалась неверной, и уже с октября 2020 года стали появляться свидетельства ведущихся на авиабазе строительных работ. В конце ноября произошел резкий рост числа рейсов транспортных самолетов из Турции на Аль-Ватыю. Например, 27 ноября на ливийскую авиабазу вылетели сразу три грузовых A400M. На фоне происходящего появились предположения о переброске на запад Ливии турецкой авиации: ударных вертолетов A129 и многофункциональных истребителей F-16.

Декабрьские спутниковые снимки Аль-Ватыи показали перемещение на базу дополнительных комплексов ПВО, РЭБ Koral, и, как минимум, 25 единиц бронетехники. Построенная инфраструктура и количество линий разметки на местах стоянок для самолетов указывали на грядущее развертывание эскадрильи из двенадцати F-16.

В соцсетях даже появилось фото выгрузки турецкого истребителя из грузового отсека транспортного A400M, однако оно оказалось фейковым. Турции нецелесообразно перевозить истребители в разобранном виде: ее F-16 могут легко долететь до Ливии своим ходом с выключенными транспондерами.

Потенциальная переброска Турцией истребительной эскадрильи в Ливию преследует несколько целей.

Оборона и наступление

В июне 2020 года на подконтрольной силам Хафтара авиабазе Аль-Джуфра были замечены истребители МиГ-29. Турецкие БЛА не предназначены для борьбы с авиацией: у них отсутствуют радиолокационные станции (РЛС) и зенитные управляемые ракеты (ЗУР). Против действующих на большой высоте самолетов с ракетами «воздух-воздух» они будут фактически беззащитны.

На данный момент в Ливии развернуты системы MIM-23 Hawk XXI и HISAR, которые осуществляют прикрытие авиабазы Аль-Ватыя.

MIM-23 был принят на вооружение еще в 60-х годах и серьезно устарел: его дальность поражения цели не превышает 50 км, а мобильность сильно ограничена. Радиус действия более современных турецких комплексов HISAR так же недостаточен для противодействия авиации ЛНА и ее союзников.

Противовоздушную оборону сил ПНС могут обеспечить корветы и фрегаты турецких ВМС, действующие у побережья Ливии. Но для этого кораблям необходимо подойти к побережью, что создаст угрозу их поражения с берега.

Эскадрилья многофункциональных истребителей на Аль-Ватые позволит решить сразу несколько задач. С одной стороны, F-16 смогут предотвратить господство ВВС ЛНА и обеспечить воздушное прикрытие как сухопутных подразделений ПНС, так и собственных БЛА.

С другой — F-16 способны наносить удары по военной инфраструктуре, объектам и технике ЛНА. Помимо корректируемых авиабомб в состав вооружения турецких многофункциональных истребителей входят крылатые ракеты SOM, способные поражать цели на расстоянии более 200 км. В этом случае для ВВС Турции даже не будет необходимости входить в зону действия ПВО ЛНА. И хотя SOM только недавно вступила в стадию серийного производства, едва ли турецкое руководство упустит возможность испытать их в условиях реальных боевых действий.

Фактор дальности

Базирование F-16 на Аль-Ватыю теоретически позволяет ЛНА уничтожить самолеты прямо на земле, поэтому их применение с территории Турции выглядит куда более логичным решением.

Однако самая близкая к Ливии турецкая авиабаза Чигли находится на расстоянии 950 км от Бенгази по прямой, и в 1250 — от Сирта, где на данный момент проходит линия соприкосновения между ПНС и ЛНА. Но фактически дальность будет еще больше — до 1700-2000 километров из-за необходимости полета над нейтральными водами в обход Греции.

Боевой радиус модификаций F-16C/D, стоящих на вооружении ВВС Турции, составляет около 550 километров без подвесных топливных баков (ПТБ) и около 1400 километров с ПТБ. Теоретически это действительно позволяет Анкаре применять многофункциональные истребители со своей территории, особенно при использовании воздушных заправщиков KC-135, состоящих на вооружении турецких ВВС.

Но полет F-16 с авиабазы Чигли до цели под Сиртом займет больше часа. В этих условиях ни о какой оперативной поддержке войск ПНС на поле боя не может идти и речи, особенно в условиях дополнительных затрат времени на получение и обработку разведданных. Даже если самолеты и достигнут ливийского побережья, они не смогут вести воздушный бой с ВВС ЛНА из-за ограниченного запаса топлива, который необходим для возвращения самолетов назад в Турцию.

Часть маршрута будет также проходить вдоль побережья Египта. Это может лишить F-16 внезапности, особенно на фоне наличия у Каира самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2 «Хокай».

Все перечисленные выше проблемы решаются переброской истребителей непосредственно на Аль-Ватыю. От авиабазы до Сирта меньше 500 км, что позволяет турецким F-16 оперативно оказывать поддержку силам ПНС и вести бои в воздухе. В то же время, расположение Аль-Ватыи в глубине территории ПНС позволяет избежать дальнее обнаружение самолетов радиолокационными средствами ЛНА и ее союзников.

Дальше — война?

Переброска Турцией комплексов ПВО и ожидаемое развертывание эскадрильи F-16 на авиабазе Аль-Ватыя породили слухи о готовящемся наступлении сил ПНС на Сирт и его нефтяные поля. Однако в этом случае Турция рискует покуситься на интересы сразу нескольких государств.

На стороне ЛНА выступает Египет, монархии Персидского залива и Франция, и они не намерены терять Сирт и нефтепромыслы к востоку от Каира. Президент Ас-Сиси и вовсе заявил о том, что атака ПНС на город станет переходом за «красную черту» и приведет к открытой египетской интервенции в Ливию.

Однако это не исключает наступление ПНС и Турции: Эрдоган может пойти ва-банк и сыграть на противоречиях и внутриполитической обстановке в странах-союзниках Хафтара.

Например, в Египте весь год идут демонстрации с требованием отставки его лидера Ас-Сиси из-за кампании по аресту журналистов и ухудшающегося состояния экономики. Также остро для Каира стоит проблема эфиопской плотины «Хидасэ», которая рискует лишить страну значительной части сельскохозяйственных ресурсов. Под угрозой находятся и связи с США: неизвестно как будет действовать Вашингтон в отношении Египта после прихода в Белый дом Джозефа Байдена. Страх обострения внутриполитического кризиса и международного давления может заставить Каир отказаться от планов интервенции в Ливию, чем захочет воспользоваться Турция.

Но если план не сработает, то авантюра может дорого стоить Анкаре. Открытое вмешательство в конфликт египетских вооруженных сил серьезно осложнит задачу Турции по поддержке ПНС: в отличие от Египта, у Турции отсутствует граница с Ливией. В случае крупномасштабного конфликта переброска подкреплений и вооружений по воздуху и морю будет осложнена, особенно в случае действий французских ВМС у побережья Северной Африки.

Поэтому перемещение турецких F-16 и комплексов ПВО на базу Аль-Ватыя сейчас больше напоминает попытки достижения военного паритета с противоборствующей стороной в Ливии. Это также станет еще одним сигналом для ЛНА и ее союзников о том, что Анкара планирует всерьез и надолго окопаться в североафриканской стране и твердо защищать свои интересы. В том числе — и оружием.

Si vis pacem, para bellum (лат. Хочешь мира — готовься к войне).