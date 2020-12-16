Памфилова назвала золотой стандарт голосования

Москва, 16 декабря. Золотой стандарт голосования — это личное голосование, а остальные виды существуют для реализации прав граждан. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК, социологические службы подтвердили положительную динамику, рост доверия к выборам и к избирательной системе.

«Естественно, все положительные факторы на фоне тех трудностей, которые мы пережили, нас не успокаивают, — заметила глава ЦИК. — Мы с пристрастием изучаем все недочеты, ошибки, замечания, предложения заинтересованных экспертов, общественников, партий, будем все вместе двигаться вперед на основе обратной связи с нашими гражданами».

Элла Памфилова также выразила надежду, что будущий год, в котором предстоит масштабная федеральная кампания (и множество региональных), для избирательной системы «будет успешной с точки зрения обеспечения достоверности результатов, проведения свободных и справедливых выборов».

Ранее стало известно, что ЦИК рекомендовал региональным избирательным комиссиям отказаться от придомового голосования в рамках временного положения об особенностях голосования до 30 мая 2021 года.