ЦИК утвердил временное положение о трехдневном голосовании

Москва, 16 декабря. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила временное положение о голосовании в течение нескольких дней. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент ФАН.

«Принимать сейчас постоянное положение об особенностях голосования не предполагается возможным, так как решить сейчас, в каком виде оно будет проводиться, было бы легкомысленно, — сказала она. — Но мы обещали нашим коллегам в регионах сделать это до конца года».

Сейчас, по словам главы ЦИК, из-за пандемии COVID-19 возникает потребность и необходимость разведения потоков голосующих, идущих на избирательный участок.

«В ряде регионов уже намечены довыборы. И у наших коллег должна быть возможность, исходя из конкретной ситуации, вводить этот механизм для создания безопасности, — добавила Элла Памфилова. — Это нужно для того, чтобы вооружить наших коллег в целях обеспечения прав и безопасности наших граждан».

Она сообщила, что основные формы голосования остаются прежними: в помещении и вне помещения, для голосования на дому. При этом глава Центризбиркома обратила внимание, что соответствующая комиссия должна определить конкретное время для указанных форм. Так можно учесть режим работы организаций, в помещении которых проводиться голосование, уточнила Элла Памфилова.

Она добавила, что следует отказаться от проведения придомового голосования, так как ЦИК сомневается в его необходимости. Комиссия предложила фактически отказаться от этого вида голосования.