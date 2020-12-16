Полицейский в Турции украл наркотики и деньги из отдела вещдоков

Стамбул, 16 декабря. Начальника полиции в Турции задержали за кражу денег и наркотиков, хранящихся в участке, сообщает издание Haberturk.

Сотрудники правоохранительных органов Стамбула обнаружили исчезновение вещдоков в отделении судебно-медицинской экспертизы. Они рассказали об инциденте руководителю, который заявил, что сам восполнит недостающие средства и запрещенные вещества.

Реакция старшего по званию показалась полицейским подозрительной, поэтому они проверили записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что кражу совершил начальник участка.

О произошедшем сообщили главе районной жандармерии, который поручил задержать преступника. Последний в свое оправдание сказал, что страдает клептоманией. Появилась информация, что он совершал ограбления и на прошлых местах работы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жертвами воров в Турции стали туристы из Ливии. Неизвестные выхватили из рук женщины сумку и скрылись на машине.