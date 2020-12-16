ЦИК пригласил на встречу с журналистами все издания

Москва, 16 декабря. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ планирует провести неформальную встречу с журналистами в среду, 23 декабря. При этом мероприятие могут посетить все издания. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает корреспондент ФАН.

«У нас 23 декабря состоится неформальная встреча с нашим пулом журналистов. Теми, кто обычно работает с нами и давно аккредитован. Если кто-то из других изданий хочет присоединиться, то мы не против», — сказала она на заключительном заседании комиссии.

Элла Памфилова напомнила, что ЦИК продолжает работу в дистанционном формате из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Она уточнила, что время и формат встречи будут сообщены позднее.

«Детальный итоговый доклад я представлю на встрече с журналистами, — сказала Элла Памфилова. — У нас год был очень насыщенный, две кампании было. Состоялось историческое событие — голосование по Конституции. Мы обкатали ряд новых процедур. А главным критерием для нас стало мнение наших избирателей».

Ранее сообщалось, что Центризбирком планирует провести выборы в Госдуму в сентябре.