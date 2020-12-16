Малькевич объяснил, зачем Западу нужны российские соцсети

Пиратский контент присутствует абсолютно во всех социальных сетях и на многих интернет-площадках, но Запад пристально следит только за российскими ресурсами. Об этом в комментарии ФАН заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, журналист Александр Малькевич.

Европейская комиссия добавила социальную сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram в список интернет-ресурсов с пиратским контентом. Датированный 14 декабря документ опубликовали на сайте Еврокомиссии, отметив, что хоть «ВКонтакте» и Telegram противодействуют нелегальному контенту, но на эти ресурсы поступает много жалоб от правообладателей. Таким образом, за российскими площадками будут более пристально и внимательно следить.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич уверен, что все не так просто. Он считает, что Запад контролирует российские интернет-площадки ради своей выгоды.

«Я бы предложил готовиться к долгой и очень холодной информационной зиме. Да, пиратский контент встречается в сети «ВКонтакте», но где его нет? Таким контентом забиты абсолютно все соцсети и различные интернет-площадки. Здесь нужно смотреть глубже. Это российские ресурсы, соответственно, их будут жестко мониторить, за ними будут наблюдать и их будут пытаться уничтожить. Я никаких иллюзий не питаю, считаю, что будет именно так», — сказал Малькевич.

Журналист напомнил об американском издании Politico, которое внесло основателя Telegram Павла Дурова в список «главных разрушителей уходящего года». Программа становится более популярной у западной аудитории, как средство для организации массовых движений. Издание указывало, что контролировать мессенджер можно с помощью рычагов воздействия через Google и Apple.

«Telegram — это проблема для Запада. Я думаю, мы будем наблюдать за тем, как в следующем году условно цивилизованный мир будет пытаться подчинить себе Telegram, победить его и выдавить с рынка. Политики и общественные деятели, забаненные на различных социальных медиа-площадках, могут беспрепятственно пользоваться Telegram и общаться там со своими читателями и избирателями. Конечно, это не нравится Западу», — объяснил эксперт.

Журналист признался, почему для иностранцев это обоснованное решение.

«С точки зрения выжигания каленым железом всего российского и пророссийского, это, конечно, обоснованно. Не должно быть никаких иллюзий ни у кого. Вот такой на Западе бизнес — абсолютно неконкурентный. Я ожидаю только ухудшения», — подытожил Малькевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что комиссия Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций направит в Роскомнадзор предложения по ужесточению требований к СМИ-иноагентам. Общественники попросят Роскомнадзор принудить СМИ-иноагенты сопровождать свои материалы соответствующей маркировкой.