Минздрав Турции сообщил о росте числа смертей от COVID-19

Анкара, 16 декабря. Число случаев летального исхода от COVID-19 продолжает расти в Турции.

Согласно статистике Минздрава республики, за последние 24 часа в стране скончались 235 человек от коронавирусной инфекции, а общее количество погибших составляет 16 881.

Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2020

Сотрудники медучреждений также подтверждают продолжающийся рост числа заражений. Ежедневно тесты на COVID-19 показывают положительный результат у более 32 тысяч граждан.

Правительство Турции пытается сдержать распространение коронавирусной инфекции. Ради этого введен масочный режим, комендантский час и закрыт общепит. Этих мер оказалось недостаточно, чтобы снизить количество летальных исходов.

Местные эксперты предложили властям расширить карантинные мероприятия. В частности, запретить междугородние поездки. Исключением может являться только чрезвычайная ситуация.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что кладбище оказалось самым безопасным местом от COVID-19 в турецком Адане. Информацию подтверждает мобильное приложение «Жизнь проходит дома», разработанное Минздравом республики.